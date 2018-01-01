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Став на «передок», бо перевищив швидкість: подробиці аварії на Волині

Став на «передок», бо перевищив швидкість: подробиці аварії на Волині
У селі Суходоли Володимир-Волинському району авто злетіло у кювет.

У поліції повідомили, що водій перевищив швидкість, - пише Перший.

ДТП трапилася неподалік села Суходоли, - повідомили виданню у прес-службі Нацполіції Волині.

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За даними правоохоронців, водій автомобіля «Ford Focus», ймовірно, перевищив швидкість, не впорався з керуванням, в результаті чого злетів у кювет. В аварії ніхто не постраждав.

На порушника склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг).

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Теги: ДТП, аварія
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