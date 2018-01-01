Став на «передок», бо перевищив швидкість: подробиці аварії на Волині





У поліції повідомили, що водій перевищив швидкість, - пише



ДТП трапилася неподалік села Суходоли, - повідомили виданню у прес-службі Нацполіції Волині.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Аварія на Волині: автівка «зависла» в кюветі. ФОТО



За даними правоохоронців, водій автомобіля «Ford Focus», ймовірно, перевищив швидкість, не впорався з керуванням, в результаті чого злетів у кювет. В аварії ніхто не постраждав.



На порушника склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Суходоли Володимир-Волинському району авто злетіло у кювет.У поліції повідомили, що водій перевищив швидкість, - пише Перший ДТП трапилася неподалік села Суходоли, - повідомили виданню у прес-службі Нацполіції Волині.За даними правоохоронців, водій автомобіля «Ford Focus», ймовірно, перевищив швидкість, не впорався з керуванням, в результаті чого злетів у кювет. В аварії ніхто не постраждав.На порушника склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію