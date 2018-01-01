У Луцьку скасували виступ Сергія Жадана
Сьогодні, 18:16
У Луцьку скасували концерт музичного проекту Сергія Жадана «Лінія Маннергейма» через оголошення Дня жалоби у місті.
Про це повідомляють організатори – Мистецьке об’єднання «стендаЛь».
«Ми просимо вибачення в лучан, які хотіли почути у нашому місті Сергія Жадана. Проте, розуміємо, що саме в цей час ми мусимо підтримати родину загиблого захисника України. Команда Мистецького об’єднання «стендаЛь» спільно з гуртом «ЛМ» висловлює співчуття родині військовослужбовця Віктора Лахая та долучається до Дня жалоби у місті», – коментує Ельвіра Яцута.
«Друзі в Луцьку, у нас невесела новина – у зв'язку з Днем жалоби у вашому місті ми змушені скасувати наш завтрашній виступ. Просимо вибачення, але в такі моменти маємо висловлювати повагу й підтримку своїм співвітчизникам. Наші глибокі співчуття рідним загиблого українського військового», – написав на своїй офіційній сторінці у Facebook Сергій Жадан.
Кошти за квитки можна повернути в пабі Oldskull (вул. Лесі Українки, 52), коворкінгу «Passage Interdit» (вул. Набережна, 42) у середу, 28 листопада з 18:00 до 20:00, або за телефоном: +380950313280.
Для повернення коштів за квитки, придбані на ресурсі kasa.in.ua, з Вами зв'яжуться представники ресурсу.
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Про це повідомляють організатори – Мистецьке об’єднання «стендаЛь».
«Ми просимо вибачення в лучан, які хотіли почути у нашому місті Сергія Жадана. Проте, розуміємо, що саме в цей час ми мусимо підтримати родину загиблого захисника України. Команда Мистецького об’єднання «стендаЛь» спільно з гуртом «ЛМ» висловлює співчуття родині військовослужбовця Віктора Лахая та долучається до Дня жалоби у місті», – коментує Ельвіра Яцута.
«Друзі в Луцьку, у нас невесела новина – у зв'язку з Днем жалоби у вашому місті ми змушені скасувати наш завтрашній виступ. Просимо вибачення, але в такі моменти маємо висловлювати повагу й підтримку своїм співвітчизникам. Наші глибокі співчуття рідним загиблого українського військового», – написав на своїй офіційній сторінці у Facebook Сергій Жадан.
Кошти за квитки можна повернути в пабі Oldskull (вул. Лесі Українки, 52), коворкінгу «Passage Interdit» (вул. Набережна, 42) у середу, 28 листопада з 18:00 до 20:00, або за телефоном: +380950313280.
Для повернення коштів за квитки, придбані на ресурсі kasa.in.ua, з Вами зв'яжуться представники ресурсу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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