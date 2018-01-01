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У Луцьку скасували виступ Сергія Жадана

У Луцьку скасували виступ Сергія Жадана
У Луцьку скасували концерт музичного проекту Сергія Жадана «Лінія Маннергейма» через оголошення Дня жалоби у місті.

Про це повідомляють організатори – Мистецьке об’єднання «стендаЛь».

«Ми просимо вибачення в лучан, які хотіли почути у нашому місті Сергія Жадана. Проте, розуміємо, що саме в цей час ми мусимо підтримати родину загиблого захисника України. Команда Мистецького об’єднання «стендаЛь» спільно з гуртом «ЛМ» висловлює співчуття родині військовослужбовця Віктора Лахая та долучається до Дня жалоби у місті», – коментує Ельвіра Яцута.

«Друзі в Луцьку, у нас невесела новина – у зв'язку з Днем жалоби у вашому місті ми змушені скасувати наш завтрашній виступ. Просимо вибачення, але в такі моменти маємо висловлювати повагу й підтримку своїм співвітчизникам. Наші глибокі співчуття рідним загиблого українського військового», – написав на своїй офіційній сторінці у Facebook Сергій Жадан.

Кошти за квитки можна повернути в пабі Oldskull (вул. Лесі Українки, 52), коворкінгу «Passage Interdit» (вул. Набережна, 42) у середу, 28 листопада з 18:00 до 20:00, або за телефоном: +380950313280.

Для повернення коштів за квитки, придбані на ресурсі kasa.in.ua, з Вами зв'яжуться представники ресурсу.

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Теги: концерт, скасування, День жалоби, Луцьк, Жадан
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