У Луцьку скасували виступ Сергія Жадана

У Луцьку скасували концерт музичного проекту«Лінія Маннергейма» через оголошення Дня жалоби у місті.Про це повідомляють організатори – Мистецьке об’єднання «стендаЛь».«Ми просимо вибачення в лучан, які хотіли почути у нашому місті Сергія Жадана. Проте, розуміємо, що саме в цей час ми мусимо підтримати родину загиблого захисника України. Команда Мистецького об’єднання «стендаЛь» спільно з гуртом «ЛМ» висловлює співчуття родині військовослужбовцята долучається до Дня жалоби у місті», – коментує«Друзі в Луцьку, у нас невесела новина – у зв'язку з Днем жалоби у вашому місті ми змушені скасувати наш завтрашній виступ. Просимо вибачення, але в такі моменти маємо висловлювати повагу й підтримку своїм співвітчизникам. Наші глибокі співчуття рідним загиблого українського військового», – написав на своїй офіційній сторінці у FacebookКошти за квитки можна повернути в пабі Oldskull (вул. Лесі Українки, 52), коворкінгу «Passage Interdit» (вул. Набережна, 42) у середу, 28 листопада з 18:00 до 20:00, або за телефоном: +380950313280.Для повернення коштів за квитки, придбані на ресурсі kasa.in.ua, з Вами зв'яжуться представники ресурсу.