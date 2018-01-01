ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Сьогодні, 16:18
Наприкінці року, що минає, існує традиція підбивати підсумки. Люди згадують усі успіхи, яких вдалося досягти за рік, усі невдачі, які змогли подолати, і будують плати на рік прийдешній.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які стали знаковими для області та її мешканців у 2018 році.
1. Призначення Олександра Савченка головою Волинської ОДА
23 березня до Луцька завітав Президент України Петро Порошенко. У рамках візиту він подякував попередньому очільнику ОДА Володимиру Гунчику та представив нового губернатора Волині - Олександра Савченка.
«Скажу чесно – я буду для вас, я стану для вас своїм, особливо для тих, хто прийшли добитися результатів», - зауважив Савченко у своїй першій промові на новій посаді.
2. «Золото» Майї Москвич на «Іграх Нескорених»
Волинянка Майя Москвич на змаганнях «Ігри Нескорених», що у жовтні відбувалися у Сіднеї в Австралії, виборола дві золоті медалі. Одну в командній стрільбі з Андрієм Усачем і Сергієм Шимчаком, другу – в індивідуальній першості.
Згодом волинянка подякувала усім за підтримку та поділилася, кому присвятила перемогу:
«Дякую Богу, тим, хто вірив, молився і підтримував! Хто був моїми крилами, обіймами і натхненням! Присвячую всім, хто залишився живий після Майдану і війни, і хоча б раз думав: навіщо? чому хтось загинув, а я лишився жити... ? Це не нам було вирішувати! Але як жити далі - вирішуємо саме ми!»
3. Приїзд президента Польщі до Луцька
8 липня до Луцька прибув президент Польщі Анджей Дуда. Приїхав на Волинь Дуда з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння.
Анджей Дуда відвідав богослужіння у луцькому костелі, а згодом поїхав у село Олика Ківерцівського району, де поклав квіти на старому польському кладовищі і виступив з промовою. Під час неї він, з-поміж іншого, назвав разючою диспропорцією те, що під час конфліктів було вбито 100 тисяч поляків і 5 тисяч українців, назвавши такі події "етнічною чисткою".
Згодом голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прокоментував цю заяву польського президента.
4. Візит Онуфрія у Луцьк
23 жовтня у Луцьк із візитом прибув на той час ще предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій, аби взяти участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.
До приїзду владики прихожани готувалися заздалегідь – простелили кількаметровий килим із живих квітів до нижнього храму собору і прикрасили пахучими хризантемами саму святиню. Задля безпеки периметр патрулювали поліцейські та вибухотехніки.
У своїй же промові після служби Онуфрій зачепив одразу кілька тем, серед яких - надання Томосу. Онуфрій заявив, що УПЦ МП має свободу та незалежність, а «ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть».
5. Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину
У Волинській області зафіксували перший випадок, коли ВІЛ-інфікована дівчина народила здорову дитину. Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що дівчина з Нововолинська з підліткового віку отримувала антиретровірусну терапію, за допомогою якої лікують ВІЛ.
«Вона вийшла заміж і народила здорову дитину. Це перший факт в області», - зазначила медик.
6. Об'єднавчий собор та роль Михаїла
15 грудня у Києві розпочався Об’єднавчий собор українського православ’я, де було 200 делегатів із правом голосу.
У першому турі трійка лідерів виглядала так: Михаїл Зінкевич - 38 голосів; Симеон Шостацький - 56 і Епіфаній Думенко - 81 голос. У другому турі мирянам і священикам не дозволили голосувати. У фіналі митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич зняв свою кандидатуру, а голоси єпископів розподілилися так: за Симеона - 28 голосів, за Епіфанія - 36.
В обох турах голосування було таємним і в підсумку предстоятелем єдиної помісної УПЦ обрали митрополита Епіфанія (Думенка).
Згодом митрополит Михаїл розповів, чому зняв свою кандидатуру під час голосування. Він поділився, що були гарячі дискусії між ним та патріархом Філаретом. Адже останній ще до початку Собору визнав, що митрополит Михаїл може перемогти у голосуванні щодо посади предстоятеля.
Натомість патріарх Філарет заперечив заяви митрополита Луцького та Волинського Михаїла про шантаж під час обрання предстоятеля нової Православної церкви України.
7. Вибори у волинських громадах
23 грудня в області відбулися вибори голів та депутатів новостворених громад.
За їх результатами, Підгайцівську ОТГ очолив Юрій Семенюк, Липинську ОТГ – Богдан Гусак, Гіркополонківську ОТГ – Ніна Симонович, Тростянецьку ОТГ – Олександр Ковальчук, Ківерцівську міську ОТГ – Володимир Жгутов, Привітненську ОТГ – Ігор Красовський, Старовижівську ОТГ – Володимир Семенюк, Війницьку – Сергій Вербицький та Гуто-Боровенську ОТГ – Михайло Оліферчук.
БПП «Солідарність» отримала 102 мандати (42,32%), «УКРОП» – 45 мандатів (19,57%), БЮТ – 43 мандати (18,7%), самовисуванці – 23 мандати (10%), «Радикальна партія» – 5 мандатів (2,17%), «Громадянська позиція» – 3 мандати (1,3%), «Народний контроль» – 2 мандати (0.87%), «Народний рух» – 2 мандати (0.87%), «Свобода» – 2 мандати (0.87%), «Соціалістична партія» – 1 мандат (0,43%).
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які стали знаковими для області та її мешканців у 2018 році.
1. Призначення Олександра Савченка головою Волинської ОДА
23 березня до Луцька завітав Президент України Петро Порошенко. У рамках візиту він подякував попередньому очільнику ОДА Володимиру Гунчику та представив нового губернатора Волині - Олександра Савченка.
«Скажу чесно – я буду для вас, я стану для вас своїм, особливо для тих, хто прийшли добитися результатів», - зауважив Савченко у своїй першій промові на новій посаді.
2. «Золото» Майї Москвич на «Іграх Нескорених»
Волинянка Майя Москвич на змаганнях «Ігри Нескорених», що у жовтні відбувалися у Сіднеї в Австралії, виборола дві золоті медалі. Одну в командній стрільбі з Андрієм Усачем і Сергієм Шимчаком, другу – в індивідуальній першості.
Згодом волинянка подякувала усім за підтримку та поділилася, кому присвятила перемогу:
«Дякую Богу, тим, хто вірив, молився і підтримував! Хто був моїми крилами, обіймами і натхненням! Присвячую всім, хто залишився живий після Майдану і війни, і хоча б раз думав: навіщо? чому хтось загинув, а я лишився жити... ? Це не нам було вирішувати! Але як жити далі - вирішуємо саме ми!»
3. Приїзд президента Польщі до Луцька
8 липня до Луцька прибув президент Польщі Анджей Дуда. Приїхав на Волинь Дуда з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння.
Анджей Дуда відвідав богослужіння у луцькому костелі, а згодом поїхав у село Олика Ківерцівського району, де поклав квіти на старому польському кладовищі і виступив з промовою. Під час неї він, з-поміж іншого, назвав разючою диспропорцією те, що під час конфліктів було вбито 100 тисяч поляків і 5 тисяч українців, назвавши такі події "етнічною чисткою".
Згодом голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прокоментував цю заяву польського президента.
4. Візит Онуфрія у Луцьк
23 жовтня у Луцьк із візитом прибув на той час ще предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій, аби взяти участь в урочистому богослужінні з нагоди престольного свята у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської.
До приїзду владики прихожани готувалися заздалегідь – простелили кількаметровий килим із живих квітів до нижнього храму собору і прикрасили пахучими хризантемами саму святиню. Задля безпеки периметр патрулювали поліцейські та вибухотехніки.
У своїй же промові після служби Онуфрій зачепив одразу кілька тем, серед яких - надання Томосу. Онуфрій заявив, що УПЦ МП має свободу та незалежність, а «ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть».
5. Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину
У Волинській області зафіксували перший випадок, коли ВІЛ-інфікована дівчина народила здорову дитину. Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що дівчина з Нововолинська з підліткового віку отримувала антиретровірусну терапію, за допомогою якої лікують ВІЛ.
«Вона вийшла заміж і народила здорову дитину. Це перший факт в області», - зазначила медик.
6. Об'єднавчий собор та роль Михаїла
15 грудня у Києві розпочався Об’єднавчий собор українського православ’я, де було 200 делегатів із правом голосу.
У першому турі трійка лідерів виглядала так: Михаїл Зінкевич - 38 голосів; Симеон Шостацький - 56 і Епіфаній Думенко - 81 голос. У другому турі мирянам і священикам не дозволили голосувати. У фіналі митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич зняв свою кандидатуру, а голоси єпископів розподілилися так: за Симеона - 28 голосів, за Епіфанія - 36.
В обох турах голосування було таємним і в підсумку предстоятелем єдиної помісної УПЦ обрали митрополита Епіфанія (Думенка).
Згодом митрополит Михаїл розповів, чому зняв свою кандидатуру під час голосування. Він поділився, що були гарячі дискусії між ним та патріархом Філаретом. Адже останній ще до початку Собору визнав, що митрополит Михаїл може перемогти у голосуванні щодо посади предстоятеля.
Натомість патріарх Філарет заперечив заяви митрополита Луцького та Волинського Михаїла про шантаж під час обрання предстоятеля нової Православної церкви України.
7. Вибори у волинських громадах
23 грудня в області відбулися вибори голів та депутатів новостворених громад.
За їх результатами, Підгайцівську ОТГ очолив Юрій Семенюк, Липинську ОТГ – Богдан Гусак, Гіркополонківську ОТГ – Ніна Симонович, Тростянецьку ОТГ – Олександр Ковальчук, Ківерцівську міську ОТГ – Володимир Жгутов, Привітненську ОТГ – Ігор Красовський, Старовижівську ОТГ – Володимир Семенюк, Війницьку – Сергій Вербицький та Гуто-Боровенську ОТГ – Михайло Оліферчук.
БПП «Солідарність» отримала 102 мандати (42,32%), «УКРОП» – 45 мандатів (19,57%), БЮТ – 43 мандати (18,7%), самовисуванці – 23 мандати (10%), «Радикальна партія» – 5 мандатів (2,17%), «Громадянська позиція» – 3 мандати (1,3%), «Народний контроль» – 2 мандати (0.87%), «Народний рух» – 2 мандати (0.87%), «Свобода» – 2 мандати (0.87%), «Соціалістична партія» – 1 мандат (0,43%).
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