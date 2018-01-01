вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький священик похвалився знімками з «тренажерки»

Луцький священик похвалився знімками з «тренажерки»
Луцький протоієрей УПЦ МП Валентин Марчук поділився знімками з тренажерного залу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Священик регулярно займається у "тренажерці" разом зі своєю дружиною Оленою.

"Храм (смиренно несу послух клірика Хрестовозвижнського храму м.Луцька), університет (навчаюсь в аспірантурі та працюю з магістрами кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти та соціальної роботи СНУ), тренажерний зал (разом з Елена Марчук слідкуємо за фізичним здоров‘ям), педагогічна праця у рідній семінарії, різноманітні соціальні проекти громадської організації "Вірю! Надіюся! Люблю! (очолює моя невтомна та креативна матінка Олена Марчук) та сімейний затишок (найдорожче щастя, що подарував мені Бог). Так живу протягом двох років і дякую Богу за все", - написав священнослужитель.

Луцький священик похвалився знімками з «тренажерки»
Луцький священик похвалився знімками з «тренажерки»
Луцький священик похвалився знімками з «тренажерки»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Він вже перейшов в канонічну церкву? Чи качається, щоб протистояти? :)
Відповісти
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному повісилася дружина відомого бізнесмена, – ЗМІ
Сьогодні, 17:36
Луцький священик похвалився знімками з «тренажерки»
Сьогодні, 17:23
Отримав «на лапу», а відбувся штрафом: суд переглянув справу волинського хабарника
Сьогодні, 17:12
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У Ковелі завдяки новому обладнанню медики врятували людині життя
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині Владика Михаїл очолив престольне свято у храмі на Волині
21 грудень, 18:26
Волинська спортсменка отримала нагороду від мера Львова Волинська спортсменка отримала нагороду від мера Львова
21 грудень, 17:13
Рада проголосувала за перейменування УПЦ МП Рада проголосувала за перейменування УПЦ МП
20 грудень, 14:25
Білоруська церква заборонила молитися в храмах ПЦУ Білоруська церква заборонила молитися в храмах ПЦУ
20 грудень, 00:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
23 грудень, 14:15
 1
У Рівному повісилася дружина відомого бізнесмена, – ЗМІ
Сьогодні, 17:36
 0
Луцький священик похвалився знімками з «тренажерки»
Сьогодні, 17:23
 0
Отримав «на лапу», а відбувся штрафом: суд переглянув справу волинського хабарника
Сьогодні, 17:12
 0
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:52
 0
Медіа
відео
1/8