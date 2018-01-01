Луцький священик похвалився знімками з «тренажерки»

Луцький протоієрей УПЦ МП Валентин Марчук поділився знімками з тренажерного залу.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Священик регулярно займається у "тренажерці" разом зі своєю дружиною Оленою."Храм (смиренно несу послух клірика Хрестовозвижнського храму м.Луцька), університет (навчаюсь в аспірантурі та працюю з магістрами кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти та соціальної роботи СНУ), тренажерний зал (разом з Елена Марчук слідкуємо за фізичним здоров‘ям), педагогічна праця у рідній семінарії, різноманітні соціальні проекти громадської організації "Вірю! Надіюся! Люблю! (очолює моя невтомна та креативна матінка Олена Марчук) та сімейний затишок (найдорожче щастя, що подарував мені Бог). Так живу протягом двох років і дякую Богу за все", - написав священнослужитель.