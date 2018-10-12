Троє людей з травмами на виробництві опинились у лікарні Нововолинська
Сьогодні, 14:44
У Нововолинській центральній міській лікарні за період з 14 по 20 січня було госпіталізовано у відділення стаціонару 223 хворих.
Про це йдеться на офіційній сторінці закладу у facebook.
Відтак, серед госпіталізованих були пацієнти:
• гостре порушення мозкового кровообігу – 7
• інфаркт міокарда – 2
• алкогольна інтоксикація – 3
• потерпілих внаслідок ДТП – 1
• потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві – 3
• дітей з травмами різного характеру – 3.
У відділенні успішно провели 31 операцій. А в акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 11 пологів.
В поліклініці провели ж 16 операцій і надали медичну допомогу 22 особам з невиробничими та побутовими травмами та 1 особі з виробничими травмами.
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Про це йдеться на офіційній сторінці закладу у facebook.
Відтак, серед госпіталізованих були пацієнти:
• гостре порушення мозкового кровообігу – 7
• інфаркт міокарда – 2
• алкогольна інтоксикація – 3
• потерпілих внаслідок ДТП – 1
• потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві – 3
• дітей з травмами різного характеру – 3.
У відділенні успішно провели 31 операцій. А в акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 11 пологів.
В поліклініці провели ж 16 операцій і надали медичну допомогу 22 особам з невиробничими та побутовими травмами та 1 особі з виробничими травмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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