Троє людей з травмами на виробництві опинились у лікарні Нововолинська

У Нововолинській центральній міській лікарні за період з 14 по 20 січня було госпіталізовано у відділення стаціонару 223 хворих.Про це йдеться на офіційній сторінці закладу у facebook.Відтак, серед госпіталізованих були пацієнти:• гостре порушення мозкового кровообігу – 7• інфаркт міокарда – 2• алкогольна інтоксикація – 3• потерпілих внаслідок ДТП – 1• потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві – 3• дітей з травмами різного характеру – 3.У відділенні успішно провели 31 операцій. А в акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 11 пологів.В поліклініці провели ж 16 операцій і надали медичну допомогу 22 особам з невиробничими та побутовими травмами та 1 особі з виробничими травмами.