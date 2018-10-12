вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Троє людей з травмами на виробництві опинились у лікарні Нововолинська

Троє людей з травмами на виробництві опинились у лікарні Нововолинська
У Нововолинській центральній міській лікарні за період з 14 по 20 січня було госпіталізовано у відділення стаціонару 223 хворих.

Про це йдеться на офіційній сторінці закладу у facebook.

Відтак, серед госпіталізованих були пацієнти:

• гостре порушення мозкового кровообігу – 7
• інфаркт міокарда – 2
• алкогольна інтоксикація – 3
• потерпілих внаслідок ДТП – 1
• потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві – 3
• дітей з травмами різного характеру – 3.

У відділенні успішно провели 31 операцій. А в акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 11 пологів.

В поліклініці провели ж 16 операцій і надали медичну допомогу 22 особам з невиробничими та побутовими травмами та 1 особі з виробничими травмами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, лікарня, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 15:03
На околиці волинського селища стрілятимуть прикордонники
Сьогодні, 14:45
Троє людей з травмами на виробництві опинились у лікарні Нововолинська
Сьогодні, 14:44
Ігор Лапін потрапив у список десяти найвідповідальніших нардепів
Сьогодні, 14:28
«Я знаю, що не винна»: суд поставив крапку у справі колишньої касирки Маяківської сільради
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
На Волині жінці з підозрою на запалення легень відмовлялись робити рентген На Волині жінці з підозрою на запалення легень відмовлялись робити рентген
10 січень, 23:18
За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей
02 січень, 12:22
Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО Волинські школярі відправили подарунки бійцям. ФОТО
12 жовтень, 2018, 13:40
Родина чоловіка, якого жорстоко побили на Волині, просить допомогти Родина чоловіка, якого жорстоко побили на Волині, просить допомогти
11 липень, 2018, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 15:03
 0
На околиці волинського селища стрілятимуть прикордонники
Сьогодні, 14:45
 0
Троє людей з травмами на виробництві опинились у лікарні Нововолинська
Сьогодні, 14:44
 0
Ігор Лапін потрапив у список десяти найвідповідальніших нардепів
Сьогодні, 14:28
 0
«Я знаю, що не винна»: суд поставив крапку у справі колишньої касирки Маяківської сільради
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8