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На Волині під час переслідування правопорушника постраждав поліцейський

На Волині під час переслідування правопорушника постраждав поліцейський
На автодорозі в селі Тростянець сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «BMW X5», за кермом якого перебував 42-річний житель Луцького району, та службового автомобіля Ківерцівського відділу поліції «Isuzu D-Max».

ДТП постраждав 43-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції, механічні ушкодження отримали обидва транспортні засоби, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.

Автопригода сталася у суботу, 2 березня, близько 17 години. На місце події одразу ж виїхало керівництво поліції Волині, Ківерцівського відділу поліції, співробітники відділу інспекції з особового складу та слідчо-оперативна група ГУНП в області.

Поліцейські з’ясували, що екіпаж сектору реагування патрульної поліції під час здійснення патрулювання на автодорозі в селі Тростянець виявив автомобіль «BMW X5», який, порушуючи правила обгону, створював аварійну ситуацію та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Правопорушник не виконав законну вимогу поліцейських про зупинку й продовжив рух. Під час переслідування поліцейськими, правопорушник, не увімкнувши покажчик повороту та не впевнившись у безпечності маневру, здійснив поворот ліворуч, чим допустив дорожньо-транспортну пригоду.

У ДТП постраждав 43-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції. Його госпіталізували в районну лікарню. За кермом автомобіля «BMW X5» перебував 42-річний житель Луцького району. Водій та поліцейські пройшли освідування на вміст алкоголю в крові, яке засвідчило, що вони не перебували в стані сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі поліції Волині розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка діям всіх учасників автопригоди. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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Теги: поліція, ДТП
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