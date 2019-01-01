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Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька

Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька
Небайдужих просять допомогти зібрати кошти на вольєри для собак, яких прихистила одинока Лідії Возняк у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці "Загублені та знайдені тварини".

Нагадаємо, Лідія Савівна залишилась сама. Брат заборгував житло, яке їй належало і тоді жінка деякий час була змушена жити у маленькому вагончику. Нині Лідії Савівні сімдесят сім років. Вона орендує кімнату у будинку облаштованому під офісні приміщення. Сусідів немає. Навколо – лишень торгові склади.

Усю турботу і любов вона віддає двадцяти трьом собакам. Жінка їх годує і називає своїми дітьми. Втім, каже, доглядати за ними дедалі важче.
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Щоби тварин забрали у "Ласку" для них необхідно облаштувати вольєри. Їх будують за кошти небайдужих. Нині на рахунку у волонтерів лишилося лише 608 гривень, а потрібно заплатити ще 6000 гривень за роботу.

"Зараз живемо в борг, а далі його буде потрібно віддавати. Вчора проплатили матеріали для накриття даху - 5297 грн та 1000 грн (був проплачений аванс). Усі збудовані вольєри залишаться у КП "Ласка", - повідомляють волонетри.

Гроші можна скинути на картку "ПриватБанку" 4731 2127 0229 8174 (Vadim Nechaiev) з позначкою "для Савівни".
Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька
Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька
Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька


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Теги: допомога, тварини, Луцьк
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