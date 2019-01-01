Дві квартири і земля: як живе скандальна екс-очільниця луцької «Ласки»
Сьогодні, 19:15
Колишня директорка КП «Ласка» Богдана Новарчук задекларувала дві квартири у Луцьку та земельну ділянку.
Із 2003 року має у Луцьку квартиру площею 36,4 м. кв. вартістю 24,313 тисячі гривень, із 2013 – квартиру у Луцьку площею 73,3 м. кв. вартістю 184,222 тисячі гривень, - пише Волинь Оnline.
Із 2018 року у Богдани Новарчук є земельна ділянка площею 9,58 сотки вартістю 51,738 тисячі гривень у селі Рованці Луцького району.
У 2018 році Богдана Новарчук отримала 73,29 тисячі гривень зарплати на посаді директора та 59,019 тисячі гривень на роботі за сумісництвом на посаді асистент проектного менеджера у КП «Ласка» та 48,044 тисячі гривень страхових виплат від Луцького міського центру зайнятості.
Нагадаємо, Богдана Новарчук звільнилася із посади наприкінці травня 2018 року.
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Із 2003 року має у Луцьку квартиру площею 36,4 м. кв. вартістю 24,313 тисячі гривень, із 2013 – квартиру у Луцьку площею 73,3 м. кв. вартістю 184,222 тисячі гривень, - пише Волинь Оnline.
Із 2018 року у Богдани Новарчук є земельна ділянка площею 9,58 сотки вартістю 51,738 тисячі гривень у селі Рованці Луцького району.
У 2018 році Богдана Новарчук отримала 73,29 тисячі гривень зарплати на посаді директора та 59,019 тисячі гривень на роботі за сумісництвом на посаді асистент проектного менеджера у КП «Ласка» та 48,044 тисячі гривень страхових виплат від Луцького міського центру зайнятості.
Нагадаємо, Богдана Новарчук звільнилася із посади наприкінці травня 2018 року.
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