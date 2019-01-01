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Підприємець, сміття якого знайшли в лісі на Волині, прибрав і свій, і чужий непотріб

Підприємець, сміття якого знайшли в лісі на Волині, прибрав і свій, і чужий непотріб
Днями у лісі біля села Дубове Ковельського району знайшли купу сміття. Зазначали, що серед непотребу – речі, які можуть належати родині підприємця Шворака. Наразі ж сміття прибрали, а підприємцеві подякували за оперативність та порядність.

Про це повідомив Дубівський сільський голова Роман Троцюк.

«Сміття було вивезене не на полігон побутових відходів в м. Ковель, а на територію колишнього смітника Дубівської сільської ради. Працівники, які вивезли сміття отримали кошти, щоб заплатити за утилізацію на міському сміттєзвалищі, але вивезли сміття на іншу територію», – написав сільський голова.

Роман Троцюк додав, що підприємець, як тільки отримав інформацію про цей випадок, приїхав, вибачився, винайняв велику машину і завантажив не тільки своє сміття, а й те, яке вивезли інші непорядні люди.

«Наразі інцидент вичерпано, претензій в громади немає. Дякуємо за оперативність та порядність у виправленні помилки», - написав очільник сільради.

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Теги: Дубове, сміття, Роман Троцюк, Волинь
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