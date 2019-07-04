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Волинянка, яка 8 років працювала у сільській школі вчителем, стала капітаном поліції

Волинянка, яка 8 років працювала у сільській школі вчителем, стала капітаном поліції
Наталія Осійчук, яка мала великий вчительський стаж роботи у сільській школі, змінила професію і стала поліцейським.

Про це пише інтернет-видання “Княжий Град”.

Жінки-поліцейські з Володимир-Волинського відділу поліції за потреби можуть «заламати» руки навіть спортсменам, адже проходять спеціальні курси з фізичної підготовки.
Волинянка, яка 8 років працювала у сільській школі вчителем, стала капітаном поліції

Начальник Володимир-Волинського відділення поліції, полковник Михайло Бобик каже, ніколи б не проміняв поліціянток на чоловіків-поліцейських:

«У нас є такі дівчата, яких би я на трьох хлопців не поміняв би! Жінки-поліціянтки набагато легше локалізують конфлікт. Хлопці-поліцейські навіть у спілкуванні не такі комунікабельні і дипломатичні, як дівчата. Поліціянтки вирішують конфлікти мирним шляхом, вони набагато витриваліші. Але, якщо треба, вони «крутять» .

З усіх 99 атестованих поліцейських у Володимирі, 12 – жінки, які носять почесні звання захисниць правопорядку.

Одна із них – врівноважена та лаконічна начальник сектору превенції Володимир-Волинського відділу поліції, капітан поліції Наталія Осійчук. Вона розповідає, що працює у правоохоронних органах з 2009 року.

Цікаво, що капітан поліції пані Наталія має освіту філолога, яку здобула у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (зараз СНУ ім. Лесі Українки– ред.), і навіть немалий вчительський стаж роботи у сільській школі.

«Після навчання в університеті пішла працювати у своє рідне село вчителем української мови та літератури і зарубіжної літератури, також мала класне керівництво. Пропрацювала 8 років у школі. Здобула досвід спілкування із дітьми, бо це особлива категорія, до якої треба вміти знайти підхід. Ця робота мене загартувала психологічно, тому зараз цей багаж досвіду допомагає мені під час роботи в поліції», – говорить Наталія Осійчук.

Чуму вирішила кардинально змінити роботу, пані Наталія вже не пригадає, але каже, що форма їй подобалася ще змалку:

«Мій хрещений тато був міліціянтом, і мені подобалося, що він навіть просто до нас у гості заходив завжди в формі. А в студентські роки часто ходили пішки з гуртожитку №6 до університету неподалік вулиці Грибоєдова, і там постійно бачила правоохоронців, які йшли у формі на роботу».

Через те, що кадрів не вистачає, капітан поліції пані Наталія часто замінює колег дільничних, щоб розвантажити їх. І хоч освіта філолога часто допомагає під час роботи з документами, відповідями на звернення та запити, а графік роботи постійно насичений, начальниця сектору превенції повертатися до вчителювання не планує.

«Мені подобається дисципліна і акуратність, бо форма дисциплінує будь-якого, але в школу повертися, принаймні зараз, не хочу. Подобається те, чим зараз займаюся», – додала Наталія Осійчук.

Спілкувалася Вікторія Махновська

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Теги: поліція, вчитель
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