У Нововолинську вночі Mercedes збив пішохода: потерпілий – у реанімації
Сьогодні, 11:50
У Нововолинську на вулиці Луцькій неподалік від магазину "Квадрат" водій фургона Mercedes, який їхав до Вололодимира-Волинського, наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.
Автопригода трапилась 16 липня, приблизно о 23:00 годині, - пише Нововолинський інформаційний портал.
Пішохода госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ в тяжкому стані. У нього – відкрита черепно-мозкова травма.
Інформація з оперативних джерел.
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Автопригода трапилась 16 липня, приблизно о 23:00 годині, - пише Нововолинський інформаційний портал.
Пішохода госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ в тяжкому стані. У нього – відкрита черепно-мозкова травма.
Інформація з оперативних джерел.
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