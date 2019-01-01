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У Нововолинську вночі Mercedes збив пішохода: потерпілий – у реанімації

У Нововолинську вночі Mercedes збив пішохода: потерпілий – у реанімації
У Нововолинську на вулиці Луцькій неподалік від магазину "Квадрат" водій фургона Mercedes, який їхав до Вололодимира-Волинського, наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Автопригода трапилась 16 липня, приблизно о 23:00 годині, - пише Нововолинський інформаційний портал.

Пішохода госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ в тяжкому стані. У нього – відкрита черепно-мозкова травма.

Інформація з оперативних джерел.

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Теги: аварія, Нововолинськ
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