У Нововолинську вночі Mercedes збив пішохода: потерпілий – у реанімації





Автопригода трапилась 16 липня, приблизно о 23:00 годині, - пише



Пішохода госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ в тяжкому стані. У нього – відкрита черепно-мозкова травма.



Інформація з оперативних джерел.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Луцькій неподалік від магазину "Квадрат" водій фургона Mercedes, який їхав до Вололодимира-Волинського, наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.Автопригода трапилась 16 липня, приблизно о 23:00 годині, - пише Нововолинський інформаційний портал Пішохода госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ в тяжкому стані. У нього – відкрита черепно-мозкова травма.Інформація з оперативних джерел.

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