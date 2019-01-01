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Киянин, якому не вистачило грошей на жетон, «замінував» метро

Киянин, якому не вистачило грошей на жетон, «замінував» метро
Столична поліція впіймала чоловіка, який повідомив, що ніби то замінував станцію метро "Почайна" 7 вересня.

Про це пише ТСН з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Місцевий мешканець повідомив про псевдомінування станції метрополітену, бо у касі йому не продали жетон, - у нього не вистачало грошей. Повідомивши про "замінування", він вирішив помститися. До слова, чоловік перебував у стані сп‘яніння і спостерігав за діями представників екстрених служб, які прибули на виклик про замінування.

Слідчі управління поліції в метрополітені розпочали кримінальне провадження за статтею Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

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Теги: Київ, метро, жетон, замінування, поліція
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