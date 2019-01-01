Киянин, якому не вистачило грошей на жетон, «замінував» метро





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Місцевий мешканець повідомив про псевдомінування станції метрополітену, бо у касі йому не продали жетон, - у нього не вистачало грошей. Повідомивши про "замінування", він вирішив помститися. До слова, чоловік перебував у стані сп‘яніння і спостерігав за діями представників екстрених служб, які прибули на виклик про замінування.



Слідчі управління поліції в метрополітені розпочали кримінальне провадження за статтею Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Столична поліція впіймала чоловіка, який повідомив, що ніби то замінував станцію метро "Почайна" 7 вересня.Про це пише ТСН з посиланням на пресслужбу поліції Києва.Місцевий мешканець повідомив про псевдомінування станції метрополітену, бо у касі йому не продали жетон, - у нього не вистачало грошей. Повідомивши про "замінування", він вирішив помститися. До слова, чоловік перебував у стані сп‘яніння і спостерігав за діями представників екстрених служб, які прибули на виклик про замінування.Слідчі управління поліції в метрополітені розпочали кримінальне провадження за статтею Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

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