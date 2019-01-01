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На Волині підприємець постачав м'ясо у дитсадки без відповідних документів

На Волині підприємець постачав м'ясо у дитсадки без відповідних документів
За втручання прокуратури на Волині розірвали договір з підприємцем, який, порушуючи Закон, брався поставляти м'ясо в старовижівські дитсадки.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори встановили, що Старовижівська селищна рада в травні 2019 року безпідставно уклала з підприємцем договір на закупівлю м'яса для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Переможець закупівель в порушення вимог Закону України "Про публічні закупівлі" не надав тендерному комітету селищної ради обов’язкові документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази для зберігання м'яса, працівників відповідної кваліфікації, спеціального та сертифікованого транспортного засобу для поставки м'яса у навчальні заклади.

Окрім того, підприємець не надав документи, що підтверджують походження м'яса, а також відповідні сертифікати про його якість.

Прокурори ж в органах державної влади та контролю з'ясували, що переможець закупівлі і не міг подати необхідні документи через їх відсутність, а також не мав технічної можливості забезпечити поставку м'яса для харчування дітей.

Задля недопущення безпідставного витрачання бюджетних коштів, а також упередження порушення прав дітей на якісне та безпечне харчування, Ковельська місцева прокуратура у вересні 2019 року пред'явила позов про визнання недійсними протоколу тендерного комітету та договору про публічну закупівлю м'яса.

Усі позовні вимоги прокуратури відповідачі виконали добровільно і суд закрив провадження в справі.

Таким чином, завдяки своєчасному втручанню органи прокуратури області попередили незаконне використання бюджетних коштів на суму майже 300 тисяч гривень.


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Теги: Старовижівська сільрада, підприємець, постачання харчування, дитсадки
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