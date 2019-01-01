На Волині підприємець постачав м'ясо у дитсадки без відповідних документів





Про це інформує



Прокурори встановили, що Старовижівська селищна рада в травні 2019 року безпідставно уклала з підприємцем договір на закупівлю м'яса для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.



Переможець закупівель в порушення вимог Закону України "Про публічні закупівлі" не надав тендерному комітету селищної ради обов’язкові документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази для зберігання м'яса, працівників відповідної кваліфікації, спеціального та сертифікованого транспортного засобу для поставки м'яса у навчальні заклади.



Окрім того, підприємець не надав документи, що підтверджують походження м'яса, а також відповідні сертифікати про його якість.



Прокурори ж в органах державної влади та контролю з'ясували, що переможець закупівлі і не міг подати необхідні документи через їх відсутність, а також не мав технічної можливості забезпечити поставку м'яса для харчування дітей.



Задля недопущення безпідставного витрачання бюджетних коштів, а також упередження порушення прав дітей на якісне та безпечне харчування, Ковельська місцева прокуратура у вересні 2019 року пред'явила позов про визнання недійсними протоколу тендерного комітету та договору про публічну закупівлю м'яса.



Усі позовні вимоги прокуратури відповідачі виконали добровільно і суд закрив провадження в справі.



Таким чином, завдяки своєчасному втручанню органи прокуратури області попередили незаконне використання бюджетних коштів на суму майже 300 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За втручання прокуратури на Волині розірвали договір з підприємцем, який, порушуючи Закон, брався поставляти м'ясо в старовижівські дитсадки.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині. Прокурори встановили, що Старовижівська селищна рада в травні 2019 року безпідставно уклала з підприємцем договір на закупівлю м'яса для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.Переможець закупівель в порушення вимог Закону України "Про публічні закупівлі" не надав тендерному комітету селищної ради обов’язкові документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази для зберігання м'яса, працівників відповідної кваліфікації, спеціального та сертифікованого транспортного засобу для поставки м'яса у навчальні заклади.Окрім того, підприємець не надав документи, що підтверджують походження м'яса, а також відповідні сертифікати про його якість.Прокурори ж в органах державної влади та контролю з'ясували, що переможець закупівлі і не міг подати необхідні документи через їх відсутність, а також не мав технічної можливості забезпечити поставку м'яса для харчування дітей.Задля недопущення безпідставного витрачання бюджетних коштів, а також упередження порушення прав дітей на якісне та безпечне харчування, Ковельська місцева прокуратура у вересні 2019 року пред'явила позов про визнання недійсними протоколу тендерного комітету та договору про публічну закупівлю м'яса.Усі позовні вимоги прокуратури відповідачі виконали добровільно і суд закрив провадження в справі.Таким чином, завдяки своєчасному втручанню органи прокуратури області попередили незаконне використання бюджетних коштів на суму майже 300 тисяч гривень.

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