Сім'я волинянина, який загинув на Сході під час обстрілу, отримає 100 тисяч допомоги
Сьогодні, 13:25
Сім'ї загиблого військовослужбовця з Волині Юрія Хоміка дадуть матеріальну допомогу.
Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.
Нагадаємо, що Герой Юрій Хомік 14-го листопада отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Він помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.
Із військовим попрощалися 18-го листопада у Володимирі-Волинському.
Так, Володимиру-Волинському спрямували субвенцію з обласного бюджету в сумі 100 тисяч гривень матеріальної допомоги для сім’ї Юрія Хоміка.
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Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.
Нагадаємо, що Герой Юрій Хомік 14-го листопада отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Він помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.
Із військовим попрощалися 18-го листопада у Володимирі-Волинському.
Так, Володимиру-Волинському спрямували субвенцію з обласного бюджету в сумі 100 тисяч гривень матеріальної допомоги для сім’ї Юрія Хоміка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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