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Сім'я волинянина, який загинув на Сході під час обстрілу, отримає 100 тисяч допомоги

Сім'я волинянина, який загинув на Сході під час обстрілу, отримає 100 тисяч допомоги
Сім'ї загиблого військовослужбовця з Волині Юрія Хоміка дадуть матеріальну допомогу.

Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.

Нагадаємо, що Герой Юрій Хомік 14-го листопада отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Він помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.

Із військовим попрощалися 18-го листопада у Володимирі-Волинському.

Так, Володимиру-Волинському спрямували субвенцію з обласного бюджету в сумі 100 тисяч гривень матеріальної допомоги для сім’ї Юрія Хоміка.


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Теги: допомога, гроші, Юрій Хомік
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