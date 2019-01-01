На Волині – новий очільник прокуратури
Сьогодні, 13:09
Новим прокурором у Волинській області призначили 26 листопада Тараса Безрукого.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Відомо, до цього Безрукий був начальником управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури.
Нагадаємо, попереднього очільника прокуратури Волині Віктора Швидкого звільнили у вересні. Він очолював обласну прокуратуру з серпня 2018 року.
Довідка:
У 2012 році Тарас Безрукий очолював слідчий відділ прокуратури області. До цього працював старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Івано-Франківської області.
Тарас Безрукий в червні 2004 року закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури — з цього ж року. Працював помічником прокурора Галицького району Івано-Франківської області, старшим слідчим слідчого відділу прокуратури м. Івано-Франківська, помічником прокурора м. Івано-Франківська.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Відомо, до цього Безрукий був начальником управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури.
Нагадаємо, попереднього очільника прокуратури Волині Віктора Швидкого звільнили у вересні. Він очолював обласну прокуратуру з серпня 2018 року.
Довідка:
У 2012 році Тарас Безрукий очолював слідчий відділ прокуратури області. До цього працював старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Івано-Франківської області.
Тарас Безрукий в червні 2004 року закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури — з цього ж року. Працював помічником прокурора Галицького району Івано-Франківської області, старшим слідчим слідчого відділу прокуратури м. Івано-Франківська, помічником прокурора м. Івано-Франківська.
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Коментарі 2
90 днів пройшло і новий керівник прокуратури на Волині. Блін, що робиться у цій державі. Де я живу? Як то кажуть зупиніть світ, я вийду на другу платформу перейду.
Добре, що хоча б не Безголового.
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