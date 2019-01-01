На Волині – новий очільник прокуратури

Тараса Безрукого.



Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Відомо, до цього Безрукий був начальником управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури.



Нагадаємо,



Довідка:



У 2012 році Тарас Безрукий очолював слідчий відділ прокуратури області. До цього працював старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Івано-Франківської області.



Тарас Безрукий в червні 2004 року закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури — з цього ж року. Працював помічником прокурора Галицького району Івано-Франківської області, старшим слідчим слідчого відділу прокуратури м. Івано-Франківська, помічником прокурора м. Івано-Франківська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новим прокурором у Волинській області призначили 26 листопадаПро це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Відомо, до цього Безрукий був начальником управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури.Нагадаємо, попереднього очільника прокуратури Волині Віктора Швидкого звільнили у вересні. Він очолював обласну прокуратуру з серпня 2018 року.У 2012 році Тарас Безрукий очолював слідчий відділ прокуратури області. До цього працював старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Івано-Франківської області.Тарас Безрукий в червні 2004 року закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури — з цього ж року. Працював помічником прокурора Галицького району Івано-Франківської області, старшим слідчим слідчого відділу прокуратури м. Івано-Франківська, помічником прокурора м. Івано-Франківська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію