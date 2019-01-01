На Волині семикласники організували ярмарку для хлопчика з рідкісною вадою

У селищі Рожище учні 7-Б класу (класний керівник Алла Новосад) передали гроші, які зібрали на благодійному ярмарку.Захід організували для хлопчика, якому потрібна консультація німецьких лікарів, - пишуть у фейсбуці на сторінці організаторів."На запрошення в наш клас завітали Арсен Васечко з мамою Наталею. Це той самий хлопчик, який народився з рідкісною вродженою вадою – у нього не було одного очка. Але завдяки німецьким лікарям для Арсена зробили операцію та встановили протез. Хоч грошей було й не дуже багато, але ми впевнені, що разом ми сила", - йдеться у дописі.Незабаром пані Наталя разом з Арсеном мають знову їхати до Німеччини на огляд, тому рожищани вирішили передати кошти, які виручили від благодійного ярмарку.