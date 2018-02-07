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У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС

У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
27-го листопада у районному будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт з нагоди повернення військовослужбовців 39-го зенітно-ракетного полку зі сходу України, де вони у зоні ООС виконували бойові завдання.

Про це пише БУГ.

Привітати особовий склад з поверненням завітали Ярослав Матвійчук, заступник міського голови, Світлана Мишковець, заступниця голови Волинської ОДА, які нагородили військових почесними грамотами.

“Від усієї громади міста дякую вам за ту нелегку роботу в зоні бойових дій. Ми беремо на себе зобов’язання підтримувати частину у всіх починаннях, оскільки, будучи на позиціях на сході, командир частини дуже переживає, що відбувається у місті дислокації”, – наголосив Ярослав Матвійчук.

Військове командування також відзначило особовий склад грамотами. Окремо відзначили та привітали з квітами жінок особового складу полку: вони забезпечували зв’язок та розвідку під час бойових дій на сході України.

Також присутні вшанували хвилиною мовчання всіх полеглих героїв в зоні АТО/ООС.

З нагоди повернення особового складу 39-го ЗРП, районні та міські дитячі колективи міста підготували танцювальні, вокальні та гумористичні виступи.

“Артисти та колективи телефонували протягом трьох тижнів – було багато бажаючих виступити та привітати наших захисників від щирого серця”, – зазначили ведучі концерту.

З поверненням військовослужбовців із зони бойових дій привітали танцювальними, вокальними та гумористичними виступами районні та міські творчі колективи, зокрема танцювальний колектив села Зимне, вихованці зразкової вокальної студії “Лодомир”, вокальний гурт хлопчиків села Льотниче та інші.

У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС
У Володимирі-Волинському урочисто вітали військових, які повернулися з ООС

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Теги: військові, вітання, концерт, володимир
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