У Луцьку сьогодні не вийшли на маршрути понад 100 автобусів





Про це розповів Володимир Степанов.



Нагадаємо,



08:15 у 40-му мікрорайоні черг на зупинках немає, пасажири в транспорті розраховуються картками.



“Казали, що не буде їздити 28, 24,22, а вони ходять і 12 буде розвертатися, ми чекаємо. Маршруток трохи менше, але то не сильна загроза", - каже Іванна.



О 9 годині в районі ЛПЗ на зупинках черги у громадський транспорт.



“Приблизно 30-ть хвилин стою, мені потрібно на відродження, чекаю 10-ку, але хоча б тролейбус був. На навчання їду. Я знав про це. Думаю, може повезе, а як ні, то прийду тата попрошу, аби завіз”, - розповів Олег Карась.



“Чому Ви викликаєте таксі? – Бо транспорту немає. Стою хвилин 25-30. Маса людей, фізично я туди не сяду. Я пропустила два тролейбуса і одну маршрутку", - каже лучанка Інна Боцеровська.



Ускладнений доїзд був з вулиці Володимирської.



“До Там-Таму, вечір додому повертатися, не знаю чим буду їхати. Труднощі великі. Сіла на тролейбус, їду до вокзалу, далі ітиму пішком через міст, відповідно запізнююся на роботу, добре, якщо пронесе сьогодні”, - поскаржилася пасажирка громадського транспорту Оксана.



“Як Вам нова система електронної оплати проїзду? – Зручно. Тільки треба звикнути. Багато хто ще не мають карток", - зазначив Володимир Шендюкю.



“Для сільських мешканців не зручно. Я приїхала в лікарню. Поручається, що на день приїхав – не зручно, бо треба купувати картку. Старіші люди не знають, де купувати та де поповняти”, - зауважила аасажирка громадського транспорту Людмила Поліщук.



У районі вулиці Львівської, говорить лучанка Світлана Матусевич, рух транспорту ускладнений.



“30-ть хвилин простояла на зупинці біля технічного університету. Проїхав четвертий тролейбус, якось ним заїхала, але ще треба на ТАМ-ТАМ якось доїхати”, - розповіла Світлана Матусевич.



У мікрорайоні Вишків черг немає, Володимир Степанов каже: Луцьке підприємство електротранспорту пустило свій автобус у ту частину міста.



Начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов:



“Виїхали і працюють на маршрутах 44-ри тролейбуси, відбулася перестановка з маршрутів №15, 15-а, пару машин додали на маршрути № 1, 2, 4, 12 – це кінцеві вулиці, де автобуси не працюють. На сьогодні працюють 56-ть автобусів, які обладнані валідаторами.”



Нагадаємо, до 18 грудня включно пасажири у громадському транспорті зможуть розраховуватися за проїзд і готівкою, і електронними квитками. Таке рішення напередодні ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Володимир Степанов це пояснив введенням в дію мобільного додатку. Тиждень часу влада міста дала на те, аби навчитися із ним працювати.



Станом на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні у Луцьку не вийшли на маршрут 115 автобусів – вони не мали валідаторів, щоб забезпечити можливість оплати проїзду електронним квитком.Про це розповів Суспільному начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міськрадиНагадаємо, з 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської у місті Луцьку.08:15 у 40-му мікрорайоні черг на зупинках немає, пасажири в транспорті розраховуються картками.“Казали, що не буде їздити 28, 24,22, а вони ходять і 12 буде розвертатися, ми чекаємо. Маршруток трохи менше, але то не сильна загроза", - кажеО 9 годині в районі ЛПЗ на зупинках черги у громадський транспорт.“Приблизно 30-ть хвилин стою, мені потрібно на відродження, чекаю 10-ку, але хоча б тролейбус був. На навчання їду. Я знав про це. Думаю, може повезе, а як ні, то прийду тата попрошу, аби завіз”, - розповів“Чому Ви викликаєте таксі? – Бо транспорту немає. Стою хвилин 25-30. Маса людей, фізично я туди не сяду. Я пропустила два тролейбуса і одну маршрутку", - каже лучанкаУскладнений доїзд був з вулиці Володимирської.“До Там-Таму, вечір додому повертатися, не знаю чим буду їхати. Труднощі великі. Сіла на тролейбус, їду до вокзалу, далі ітиму пішком через міст, відповідно запізнююся на роботу, добре, якщо пронесе сьогодні”, - поскаржилася пасажирка громадського транспорту Оксана.“Як Вам нова система електронної оплати проїзду? – Зручно. Тільки треба звикнути. Багато хто ще не мають карток", - зазначив“Для сільських мешканців не зручно. Я приїхала в лікарню. Поручається, що на день приїхав – не зручно, бо треба купувати картку. Старіші люди не знають, де купувати та де поповняти”, - зауважила аасажирка громадського транспортуУ районі вулиці Львівської, говорить лучанка, рух транспорту ускладнений.“30-ть хвилин простояла на зупинці біля технічного університету. Проїхав четвертий тролейбус, якось ним заїхала, але ще треба на ТАМ-ТАМ якось доїхати”, - розповіла Світлана Матусевич.У мікрорайоні Вишків черг немає, Володимир Степанов каже: Луцьке підприємство електротранспорту пустило свій автобус у ту частину міста.Начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов:“Виїхали і працюють на маршрутах 44-ри тролейбуси, відбулася перестановка з маршрутів №15, 15-а, пару машин додали на маршрути № 1, 2, 4, 12 – це кінцеві вулиці, де автобуси не працюють. На сьогодні працюють 56-ть автобусів, які обладнані валідаторами.”Нагадаємо, до 18 грудня включно пасажири у громадському транспорті зможуть розраховуватися за проїзд і готівкою, і електронними квитками. Таке рішення напередодні ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Володимир Степанов це пояснив введенням в дію мобільного додатку. Тиждень часу влада міста дала на те, аби навчитися із ним працювати.Станом на 12:00 уже більше 22 тисяч транзакцій здійснили за сьогодні у громадському транспорті міста.

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