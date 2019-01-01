Як цьогоріч прикрасять головну ялинку у Володимирі





До 19-го грудня дерево прикрасять новими гірляндами та іграшками, - пише



Везли ялинку із Сельця до міста більше години, адже без супроводу поліцейських було неможливо проїхати через припарковані авто громадян.



“Ялинка висотою 18 метрів. Її знайшли на території школи, тому хочу подякувати директрисі Селецької ЗОШ, яка пішла назустріч і з розумінням поставилась до потреб міста.



Окремо добре слово В’ячеславу Католику, голові Зимнівської ОТГ та меценатам, які щороку допомагають дизпаливом для транспортування ялинки”, – сказав Віктор Фіщук, начальник управління житлово-комунального господарства.



Він розповів БУГу, як планують прикрасити ялинку.



“Кошти, які виділені на закупівлю нових гірлянд, виділені ще з понеділка, проте наразі триває підготовка необхідних документів: реєстрація договору, публікація у YouDate, потім кошти надходять в казначейство, де триває перевірка, чи все сходиться. Після цього кошти надходять на рахунок продавця.



Оскільки протягом 3-х останніх років ми використовуємо ті ж самі гірлянди, то вирішили закупити нові: як не варіюй з кольорами, принцип один і той же. Задум був таким – на кожну гілку ялинки вчепити та закріпити білу гірлянду, у верхній частині – сніжинки із світлодіодних шнурів розмірами 60-70 сантиментрів. Реалізація складна з технічної точки зору.



Триватиме щоденна робота по прикрашанню: світловою частиною займатимуться 17-го грудня, а до цього – прикрашатимуть іграшками”, – розповів він.



Відкриття головної новорічної красуні міста відбудеться традиційно, 19 грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 грудня на площі Героїв, що у Володимирі-Волинському, встановили новорічну ялинку. Її висота – 18 метрів, а знайшли її на території Селецької ЗОШ.До 19-го грудня дерево прикрасять новими гірляндами та іграшками, - пише "Буг". Везли ялинку із Сельця до міста більше години, адже без супроводу поліцейських було неможливо проїхати через припарковані авто громадян.“Ялинка висотою 18 метрів. Її знайшли на території школи, тому хочу подякувати директрисі Селецької ЗОШ, яка пішла назустріч і з розумінням поставилась до потреб міста.Окремо добре слово, голові Зимнівської ОТГ та меценатам, які щороку допомагають дизпаливом для транспортування ялинки”, – сказав, начальник управління житлово-комунального господарства.Він розповів БУГу, як планують прикрасити ялинку.“Кошти, які виділені на закупівлю нових гірлянд, виділені ще з понеділка, проте наразі триває підготовка необхідних документів: реєстрація договору, публікація у YouDate, потім кошти надходять в казначейство, де триває перевірка, чи все сходиться. Після цього кошти надходять на рахунок продавця.Оскільки протягом 3-х останніх років ми використовуємо ті ж самі гірлянди, то вирішили закупити нові: як не варіюй з кольорами, принцип один і той же. Задум був таким – на кожну гілку ялинки вчепити та закріпити білу гірлянду, у верхній частині – сніжинки із світлодіодних шнурів розмірами 60-70 сантиментрів. Реалізація складна з технічної точки зору.Триватиме щоденна робота по прикрашанню: світловою частиною займатимуться 17-го грудня, а до цього – прикрашатимуть іграшками”, – розповів він.Відкриття головної новорічної красуні міста відбудеться традиційно, 19 грудня.

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