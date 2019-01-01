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У Польщі затримали двох українців, які нелегально таксували

У Польщі затримали двох українців, які нелегально таксували
У Польщі затримали громадян України через нелегальні пасажирські перевезення.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт Інспекції автомобільного транспорту, в Познані біля залізничного вокзалу затримали українця, який фактично працював таксистом. Він отримував замовлення від клієнтів за допомогою мобільної платформи.

Чоловік не мав відповідної ліцензії для роботи в таксі, а також жодних медичних довідок, які б засвідчували брак протипоказань для здійснення перевезення людей. За це його оштрафували на 12 тисяч злотих. Оскільки громадянин України не мав грошей, щоб сплатити штраф, у нього вилучили автомобіль.

Крім того, чоловіка передали прикордонникам, які видали йому зобов'язання до виїзду з Польщі.

Виїхати буде змушений ще один українець, який також отримував замовлення на перевезення пасажирів через мобільний додаток. За інформацією Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби, 30-річного чоловіка затримали в Ольштині. Перевірка показала, що в нього не було жодних документів, які б підтверджували легальне працевлаштування в Польщі.

Нагадаємо, нещодавно в Познані дотаксувався ще один громадянин України. Його покарали 22 тис злотих штрафу й наказом до виїзду з країни.

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Теги: Польща, українці, таксі
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