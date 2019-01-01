У Польщі затримали двох українців, які нелегально таксували



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Як пoвідoмляє



Чоловік не мав відповідної ліцензії для роботи в таксі, а також жодних медичних довідок, які б засвідчували брак протипоказань для здійснення перевезення людей. За це його оштрафували на 12 тисяч злотих. Оскільки громадянин України не мав грошей, щоб сплатити штраф, у нього вилучили автомобіль.



Крім того, чоловіка передали прикордонникам, які видали йому зобов'язання до виїзду з Польщі.



Виїхати буде змушений ще один українець, який також отримував замовлення на перевезення пасажирів через мобільний додаток. За інформацією Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби, 30-річного чоловіка затримали в Ольштині. Перевірка показала, що в нього не було жодних документів, які б підтверджували легальне працевлаштування в Польщі.



Нагадаємо, нещодавно в Познані дотаксувався ще один громадянин України. Його покарали 22 тис злотих штрафу й наказом до виїзду з країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали громадян України через нелегальні пасажирські перевезення.Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт Інспекції автомобільного транспорту, в Познані біля залізничного вокзалу затримали українця, який фактично працював таксистом. Він отримував замовлення від клієнтів за допомогою мобільної платформи.Чоловік не мав відповідної ліцензії для роботи в таксі, а також жодних медичних довідок, які б засвідчували брак протипоказань для здійснення перевезення людей. За це його оштрафували на 12 тисяч злотих. Оскільки громадянин України не мав грошей, щоб сплатити штраф, у нього вилучили автомобіль.Крім того, чоловіка передали прикордонникам, які видали йому зобов'язання до виїзду з Польщі.Виїхати буде змушений ще один українець, який також отримував замовлення на перевезення пасажирів через мобільний додаток. За інформацією Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби, 30-річного чоловіка затримали в Ольштині. Перевірка показала, що в нього не було жодних документів, які б підтверджували легальне працевлаштування в Польщі.Нагадаємо, нещодавно в Познані дотаксувався ще один громадянин України. Його покарали 22 тис злотих штрафу й наказом до виїзду з країни.

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