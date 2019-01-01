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На Волині невідомі зрубали пів тисячі ялинок та сосен

На Волині невідомі зрубали пів тисячі ялинок та сосен
Невідомі зрубали в лісі біля села Підріжжя Ковельського району пів тисячі ялинок та молодих сосен.

За даними поліції, зрубали 58 ялинок та 390 сосен, - пише "Район. in.ua".

Лісокради орудували на ділянках лісу 49 та 45 кварталів лісництва, у напрямку села Рудка-Миринська.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Зловмисникам загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт, терміном до шести місяців, або обмеженням волі, терміном до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін, з конфіскацією незаконно добутого.

На вилучені дерева наклали арешт.

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Теги: ялинки, вирубка ліса, Ковельський район
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