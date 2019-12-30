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У Волинській ОДА запрацювала «гаряча лінія» для виявлення нелегальних заправок

У Волинській ОДА запрацювала «гаряча лінія» для виявлення нелегальних заправок
У Волинській ОДА запрацювала "гаряча лінія" для виявлення фактів діяльності нелегальних автозаправних станцій.

На виконання доручення голови ОДА Юрія Погуляйка в обласній державній адміністрації працюватиме "гаряча лінія" з метою виявлення фактів діяльності нелегальних автозаправних станцій.

Номер гарячої лінії – (0332) 77 81 39

Станом на 2 січня 2019 року на території Волинської області виявили 82 АЗС, де здійснювали незаконну торгівлю пальним. А саме:

на території м. Луцька - 18;

на території Любешівського району – 10;

на території Ковельського району – 8;

на території Маневицького району – 2;

на території Володимир-Волинського району – 6;

на території міста Нововолинськ – 4;

на території Турійського району – 4;

на території Ківерцівського району – 3;

на території Любомльського – 4;

на території Шацького району – 12;

на території Камінь-Каширського району – 5;

на території Горохівського району – 3;

на території Іваничівського району – 3.

Нині припинили роботу 15 незаконних АЗС, на яких вилучили обладнання та пального загальною кількістю 87 тонн. Пальне та обладнання визнали речовим доказом, приєднали до матеріалів кримінальних проваджень та наклали арешт відповідно до ухвал слідчого судді.

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Теги: АЗС, нелегальні заправки
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