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Дитячі виплати у 2020 році: яка грошова допомога сім’ям

Дитячі виплати у 2020 році: яка грошова допомога сім’ям
Дитячі виплати у 2020 році в Україні зберігатимуть чинний у 2019-му механізм надання коштів при народженні дітей.

Уряд ще у листопаді відхилив пропозицію Мінсоцполітики про введення нового підходу щодо дитячих виплат в Україні у 2020 році, - пише УНІАН.

Він полягав у тому, щоб відв’язати понад 150 виплат від прожиткового мінімуму й допомогти малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам.

Дитячі допомоги у 2020 році в Україні надаються, згідно з постановою Кабміну, одному з батьків дитини, що постійно проживають разом з немовлям. Для призначення виплати на дитину у 2020 році в Україні до органу соцзахисту батьками подається заява про проживання дитини, копія свідоцтва про народження, яку можна подати в електронній формі.

Розмір виплати на першу дитину у 2020 році в Україні становить 52 прожиткових мінімуми. Виплати на другу дитину становитимуть 70 прожиткових мінімумів, на третю і кожну наступну – 120 прожиткових мінімумів.

Грошові виплати не здійснюватимуться одноразово. Молоді мами з першою дитиною отримають спершу 10 тисяч гривень, решту суми виплачуватимуть по 860 гривень щомісяця упродовж 3 років. Виплати за народження у 2020 дитини в Україні буде проводитися протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

При цьому щомісячний розмір виплати допомоги не може бути меншим за встановлений для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум.

Уряд підвищив виплати на дитину у 2020 році. Так, розмір дитячих грошей на дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, становитиме не 2 прожиткові мінімуми, а 2,5.

Це додатково понад 1000 гривень на одну дитину. Зросте також розмір дитячих грошей у 2020 на дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу і названих сім’ях, – додатково 3 000 гривень на одну дитину. Допомогу при народженні дитини надаватимуть разом з одноразовою допомогою «пакунок малюка».

Крім того, здійснюватиметься також відшкодування послуг з догляду за дитиною до 3 років «муніципальна няня». У 2020 році таке відшкодування отримають понад 64 тисячі осіб. Дитячу допомогу у 2020 році в Україні очікують надати 204 тисячам вагітним і молодим мамам. А ось дитячу допомогу для одиноких матерів підвищать до 1 1921 гривень для дітей віком до 6 років, 2 395 гривень для дітей віком 6 до 18 років, 2 270 для дітей віком від 18 до 23 років, що навчаються. 397 тисяч – скільком дітям будуть надавати дитячу допомогу у 2020 році в Україні.


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Теги: дитячі виплати, гроші
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