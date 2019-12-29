Луцька художниця продає свою картину, щоб допомогти хворій дівчині

Наталія Грабовецька продає власну картину, щоб допомогти хворій дівчині.



Наталя Грабовецька виставила на продаж картину «Весна», - пише "Волинь-нова".



Пост про збір грошей на лікування дочки у «Фейсбуці» розмістила жителька Житомира Наталія Стельмашенко. Її 19-річна донька Ольга хворіє на гостру лімфобластну лейкемію. Для лікування дівчини у білоруській клініці потрібно 150 тисяч доларів. Мати в розпачі, бо гроші треба заплатити до 14 січня, а не вистачає ще 8300 гривень.



«Я розумію, що якщо в найближчі дні не оплатити рахунок, то лікування припинять і не залишиться шансів на видужання!», – написала Наталія Стельмашенко.



Засновниця луцької галереї



"Друзі, вірю в Різдвяне диво, в силу нашої єдності, що разом зможемо допомогти дівчині", – зазначила художниця.

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