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Луцька художниця продає свою картину, щоб допомогти хворій дівчині

Луцька художниця продає свою картину, щоб допомогти хворій дівчині
Волинська художниця Наталія Грабовецька продає власну картину, щоб допомогти хворій дівчині.

Наталя Грабовецька виставила на продаж картину «Весна», - пише "Волинь-нова".

Пост про збір грошей на лікування дочки у «Фейсбуці» розмістила жителька Житомира Наталія Стельмашенко. Її 19-річна донька Ольга хворіє на гостру лімфобластну лейкемію. Для лікування дівчини у білоруській клініці потрібно 150 тисяч доларів. Мати в розпачі, бо гроші треба заплатити до 14 січня, а не вистачає ще 8300 гривень.

«Я розумію, що якщо в найближчі дні не оплатити рахунок, то лікування припинять і не залишиться шансів на видужання!», – написала Наталія Стельмашенко.

Засновниця луцької галереї [email protected] Наталя Грабовецька вирішила допомогти родині зібрати кошти. Для цього вона виставила на продаж власну картну «Весна».

"Друзі, вірю в Різдвяне диво, в силу нашої єдності, що разом зможемо допомогти дівчині", – зазначила художниця.

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Теги: Наталія Грабовецька, Луцьк, допомога
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