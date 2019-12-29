Як у Луцьку підтримують атовців

Повідомили, як у Луцьку здійснюють соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Станом на 1 січня 2020 року до департаменту соціальної політики для оформлення та отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 2221 учасник бойових дій, 169 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 121 особа з числа членів сімей загиблих. Із бюджету міста 102 особам з числа членів сімей загиблих виплатили грошову адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг на суму 440 тисяч гривень.Станом на 28 грудня 2019 року 199 осіб забезпечили відпочинком із проведенням заходів із психологічної реабілітації за кошти місцевого бюджету на загальну суму 1,3 мільйона гривень, 12 осіб – за кошти державного бюджету на суму 126,5 тисячі гривень та 45 осіб забезпечено санаторно-курортним лікуванням за кошти державного бюджету на суму 392,6 тисячі гривень.Із початку минулого року 35 атовців та членів сімей загиблих одержали послугу з навчання на водіїв на 197,4 тисячі гривень та 19 осіб пройшли навчання за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 113,9 тисячі гривень.Окрім того, виплатили одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету 83 військовослужбовцям, що уклали контракт зі Збройними Силами України через військовий комісаріат, на суму 415 тисяч гривень та допомогу 61 військовослужбовцю, звільненому з військової строкової служби, на суму 225,8 тисячі гривень за кошти державного бюджету.З початку минулого року відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих військовослужбовців, які зареєстровані в Луцьку, надали грошову допомогу з бюджету міста 348 особам на суму 501,2 тисячі гривень.