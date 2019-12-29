вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку підтримують атовців

Як у Луцьку підтримують атовців
Повідомили, як у Луцьку здійснюють соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Станом на 1 січня 2020 року до департаменту соціальної політики для оформлення та отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 2221 учасник бойових дій, 169 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 121 особа з числа членів сімей загиблих. Із бюджету міста 102 особам з числа членів сімей загиблих виплатили грошову адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг на суму 440 тисяч гривень.

Станом на 28 грудня 2019 року 199 осіб забезпечили відпочинком із проведенням заходів із психологічної реабілітації за кошти місцевого бюджету на загальну суму 1,3 мільйона гривень, 12 осіб – за кошти державного бюджету на суму 126,5 тисячі гривень та 45 осіб забезпечено санаторно-курортним лікуванням за кошти державного бюджету на суму 392,6 тисячі гривень.

Із початку минулого року 35 атовців та членів сімей загиблих одержали послугу з навчання на водіїв на 197,4 тисячі гривень та 19 осіб пройшли навчання за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 113,9 тисячі гривень.

Окрім того, виплатили одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету 83 військовослужбовцям, що уклали контракт зі Збройними Силами України через військовий комісаріат, на суму 415 тисяч гривень та допомогу 61 військовослужбовцю, звільненому з військової строкової служби, на суму 225,8 тисячі гривень за кошти державного бюджету.

З початку минулого року відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих військовослужбовців, які зареєстровані в Луцьку, надали грошову допомогу з бюджету міста 348 особам на суму 501,2 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: атовці, допомога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ДТП в Польщі загинули молоді брати з Млинівського району
Сьогодні, 10:15
Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 10:08
Як у Луцьку підтримують атовців
Сьогодні, 10:02
На Волині жінка травмувала хребет під час падіння з висоти: її врятували медики. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:50
У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час без дозволу
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Луцька художниця продає свою картину, щоб допомогти хворій дівчині Луцька художниця продає свою картину, щоб допомогти хворій дівчині
13 січень, 21:58
Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО Луцькі патрульні врятували п'яного чоловіка, який лежав майже на проїжджій частині. ФОТО
29 грудень, 2019, 14:30
У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості
21 грудень, 2019, 12:58
Збирають кошти для волонтера з Луцька, який тяжко травмувався на Донбасі Збирають кошти для волонтера з Луцька, який тяжко травмувався на Донбасі
19 грудень, 2019, 17:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі вчителька приватної школи побила 8-річного хлопчика, який просився в туалет
Сьогодні, 11:01
 0
Бензинове, дизельне чи електрокар: на яке авто варто «кинути оком»*
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку на «зебрі» збили жінку
Сьогодні, 10:50
 0
Деякі луцькі будинки «тріщать по швах»
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині п'яний водій збив молодого хлопця
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8