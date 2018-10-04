Туреччина виділить Україні 36 мільйонів доларів допомоги





Про це



Відповідний протокол підписали уряди обох країни.



«Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення», — йдеться у повідомленні.



Під час прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Зеленський заявив: «Ми щиро вдячні вам за це».



Також Україна та Туреччина підписали угоду про військово-фінансове співробітництво. За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, передусім йдеться про співпрацю в оборонній галузі за такими напрямками:



спільне виробництво високоточних протитанкових засобів;

ремонт та технічна підтримка вертольотів;

постачання авіаційних двигунів;

співпраця у галузі протидії безпілотним авіаційним комплексам;

транспортна авіація та тренажерні комплекси.

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