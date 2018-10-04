Туреччина виділить Україні 36 мільйонів доларів допомоги
Сьогодні, 02:13
Туреччина виділить Україні 36 мільйонів доларів допомоги — на цю суму Київ зможе купити у Туреччини товари військового та подвійного призначення.
Про це повідомляє Громадське.
Відповідний протокол підписали уряди обох країни.
«Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення», — йдеться у повідомленні.
Під час прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Зеленський заявив: «Ми щиро вдячні вам за це».
Також Україна та Туреччина підписали угоду про військово-фінансове співробітництво. За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, передусім йдеться про співпрацю в оборонній галузі за такими напрямками:
спільне виробництво високоточних протитанкових засобів;
ремонт та технічна підтримка вертольотів;
постачання авіаційних двигунів;
співпраця у галузі протидії безпілотним авіаційним комплексам;
транспортна авіація та тренажерні комплекси.
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Про це повідомляє Громадське.
Відповідний протокол підписали уряди обох країни.
«Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення», — йдеться у повідомленні.
Під час прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Зеленський заявив: «Ми щиро вдячні вам за це».
Також Україна та Туреччина підписали угоду про військово-фінансове співробітництво. За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, передусім йдеться про співпрацю в оборонній галузі за такими напрямками:
спільне виробництво високоточних протитанкових засобів;
ремонт та технічна підтримка вертольотів;
постачання авіаційних двигунів;
співпраця у галузі протидії безпілотним авіаційним комплексам;
транспортна авіація та тренажерні комплекси.
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