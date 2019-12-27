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Чоловік, якого порізали в «‎Мелодії» у Луцьку, — поліцейський

Чоловік, якого порізали в «‎Мелодії» у Луцьку, — поліцейський
Сьогодні вночі по вулиці Електроапаратній зловмисник наніс ножові поранення 32-річному співробітнику поліції області, котрий перебував поза службою.

Потерпілого госпіталізували. Обставини події встановлюють слідчі в рамках розпочатого кримінального провадження, - пишуть на сайті поліції Волині.

Повідомлення до поліції надійшло близько 2 години ночі. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що умисні тяжкі тілесні ушкодження заподіяв 28-річний іноземець. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомо, що його вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

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Слідчі Луцького відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: поліція, напад, бар
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