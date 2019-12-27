Чоловік, якого порізали в «Мелодії» у Луцьку, — поліцейський
Сьогодні, 11:12
Сьогодні вночі по вулиці Електроапаратній зловмисник наніс ножові поранення 32-річному співробітнику поліції області, котрий перебував поза службою.
Потерпілого госпіталізували. Обставини події встановлюють слідчі в рамках розпочатого кримінального провадження, - пишуть на сайті поліції Волині.
Повідомлення до поліції надійшло близько 2 години ночі. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що умисні тяжкі тілесні ушкодження заподіяв 28-річний іноземець. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомо, що його вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
Читати також: У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО
Слідчі Луцького відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Потерпілого госпіталізували. Обставини події встановлюють слідчі в рамках розпочатого кримінального провадження, - пишуть на сайті поліції Волині.
Повідомлення до поліції надійшло близько 2 години ночі. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що умисні тяжкі тілесні ушкодження заподіяв 28-річний іноземець. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомо, що його вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
Читати також: У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО
Слідчі Луцького відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на переході легковик збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 12:11
Назвали ім'я волинського поліцейського, якого затримали на хабарі у 3 тисячі доларів
Сьогодні, 11:41
Чоловік, якого порізали в «Мелодії» у Луцьку, — поліцейський
Сьогодні, 11:12
У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Медіа