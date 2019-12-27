Чоловік, якого порізали в «‎Мелодії» у Луцьку, — поліцейський





Потерпілого госпіталізували. Обставини події встановлюють слідчі в рамках розпочатого кримінального провадження, -



Повідомлення до поліції надійшло близько 2 години ночі. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що умисні тяжкі тілесні ушкодження заподіяв 28-річний іноземець. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Відомо, що його вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.



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Слідчі Луцького відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі по вулиці Електроапаратній зловмисник наніс ножові поранення 32-річному співробітнику поліції області, котрий перебував поза службою.Потерпілого госпіталізували. Обставини події встановлюють слідчі в рамках розпочатого кримінального провадження, - пишуть на сайті поліції Волині.Повідомлення до поліції надійшло близько 2 години ночі. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що умисні тяжкі тілесні ушкодження заподіяв 28-річний іноземець. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Відомо, що його вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.Слідчі Луцького відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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