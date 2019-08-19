вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині п'яний батько застрелив сина з рушниці

На Львівщині п'яний батько застрелив сина з рушниці
У Львівській області через конфлікт чоловік застрелив із мисливської рушниці власного сина.

Так, 27 лютого близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення, що у житловому будинку в одному з сіл Золочівського району виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя, - пише ГУНП у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – 34-річного місцевого мешканця. Також встановили, що у чоловіка стріляв його 60-річний батько.

«Вночі між родичами виник побутовий конфлікт, під час якого батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вистрелив у сина з мисливської гладкоствольної рушниці. Медики вже встановили, що у крові батька було більше двох проміле алкоголю. Знаряддя вбивства вилучено, будемо встановлювати походження рушниці і чи на законних підставах вона зберігалась. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, рушниця, батько
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині п'яний батько застрелив сина з рушниці
Сьогодні, 12:19
Волинянину, який купив «липові» документи на авто, призначили штраф
Сьогодні, 12:10
У Луцькому зоопарку через теплу зиму ведмеді не впадають у сплячку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
На Волині чоловік «погорів» на спробі дати хабар митникам
Сьогодні, 11:33
У Луцьку та в Маневичах викрили підпільні казино. ФОТО
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО
19 серпень, 2019, 21:17
Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО
05 березень, 2019, 04:19
Били, різали і спалили живцем: волинський суд виніс вирок рівнянці, яка замовила вбивство батька Били, різали і спалили живцем: волинський суд виніс вирок рівнянці, яка замовила вбивство батька
26 лютий, 2019, 21:16
На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО
24 лютий, 2019, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині п'яний батько застрелив сина з рушниці
Сьогодні, 12:19
 0
Волинянину, який купив «липові» документи на авто, призначили штраф
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцькому зоопарку через теплу зиму ведмеді не впадають у сплячку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
На Волині чоловік «погорів» на спробі дати хабар митникам
Сьогодні, 11:33
 0
У Луцьку та в Маневичах викрили підпільні казино. ФОТО
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8