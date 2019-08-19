На Львівщині п'яний батько застрелив сина з рушниці

У Львівській області через конфлікт чоловік застрелив із мисливської рушниці власного сина.Так, 27 лютого близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення, що у житловому будинку в одному з сіл Золочівського району виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя, - пише ГУНП у Львівській області.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – 34-річного місцевого мешканця. Також встановили, що у чоловіка стріляв його 60-річний батько.«Вночі між родичами виник побутовий конфлікт, під час якого батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вистрелив у сина з мисливської гладкоствольної рушниці. Медики вже встановили, що у крові батька було більше двох проміле алкоголю. Знаряддя вбивства вилучено, будемо встановлювати походження рушниці і чи на законних підставах вона зберігалась. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліціїЗа цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.