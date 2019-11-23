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Нардепи попросили забезпечити Верховну Раду попкорном

Нардепи попросили забезпечити Верховну Раду попкорном
Народні депутати попросили голову Верховної ради забезпечити продаж попкорну у під час позачергового засідання 4 березня 2020 року.

Звернення до голови ВР Дмитра Разумкова направили депутати від ЄС Володимир Ар'єв, Микола Велічкович і Олексій Гончаренко, - пише Газета ua.

"Шановний Дмитре Олександровичу! Просимо вас дати доручення керівникові Апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020", - йдеться в офіційному запиті.

"Що ж, комплект на позачергове повинен бути повним", - написав Володимир Ар'єв на своїй сторінці у фейсбуці.

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Теги: Верховна Рада, Україна
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