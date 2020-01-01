«Волинь» U-19 перемогла «Маріуполь»
13 березень, 23:34
ФК «Волинь» U-19 переміг однолітків з Маріуполя та наблизився до трійки лідерів турнірної таблиці.
Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
Найбільш дальній виїзд сезону для юнацької команди «Волині» обіцяв бути непростим. Утім, з перших хвилин гри підопічні Руслана Мостового та Володимира Гапона вміло використовували свої переваги над суперниками.
Уже в дебюті матчу після стандартного положення відзначився Максим Сасовський, а у середині першого тайму фланговий простріл Дмитра Янчука призвів до автоголу Кирила Романюка – 0:2. На жаль, спокійний на своєму початку матч відзначився ще й доволі агресивним суддівством – зокрема, протягом п’яти хвилин дві жовті картки отримав волинянин Тарас Вахович, вилучення якого призвело ще й до доволі неоднозначного пенальті. Родіон Плакса реалізував вирок, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги «хрестоносців» – 1:2.
Після перерви у кількісній меншості волиняни вміло зіграли від оборони на контратаках, а коли господарі поля пішли ва-банк, неодноразово могли карати опонентів своїми забитими голами. А вже у доданий арбітром час Даниїл Волков таки підкреслив перемогу «Волині» – 1:3.
У підсумку – друга поспіль перемога «хрестоносців», які продовжують переслідувати третю в таблиці полтавську «Ворсклу». Наступний поєдинок наша команда проведе 20 березня, коли у Луцьку зіграє проти ровесників із ковалівського «Колоса».
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Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
Найбільш дальній виїзд сезону для юнацької команди «Волині» обіцяв бути непростим. Утім, з перших хвилин гри підопічні Руслана Мостового та Володимира Гапона вміло використовували свої переваги над суперниками.
Уже в дебюті матчу після стандартного положення відзначився Максим Сасовський, а у середині першого тайму фланговий простріл Дмитра Янчука призвів до автоголу Кирила Романюка – 0:2. На жаль, спокійний на своєму початку матч відзначився ще й доволі агресивним суддівством – зокрема, протягом п’яти хвилин дві жовті картки отримав волинянин Тарас Вахович, вилучення якого призвело ще й до доволі неоднозначного пенальті. Родіон Плакса реалізував вирок, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги «хрестоносців» – 1:2.
Після перерви у кількісній меншості волиняни вміло зіграли від оборони на контратаках, а коли господарі поля пішли ва-банк, неодноразово могли карати опонентів своїми забитими голами. А вже у доданий арбітром час Даниїл Волков таки підкреслив перемогу «Волині» – 1:3.
У підсумку – друга поспіль перемога «хрестоносців», які продовжують переслідувати третю в таблиці полтавську «Ворсклу». Наступний поєдинок наша команда проведе 20 березня, коли у Луцьку зіграє проти ровесників із ковалівського «Колоса».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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