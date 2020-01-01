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На кордоні з Польщею застрягли тисячі українців, які хочуть повернутися додому. ВІДЕО

На кордоні з Польщею застрягли тисячі українців, які хочуть повернутися додому. ВІДЕО
Перед пунктом пропуску «Дорогуськ-Ягодин» черга людей простягнулася на кількасот метрів.

Про це повідомляє "Район.in.ua".

27 березня українців, які хочуть повернутися додому, було кілька тисяч. Ніхто не дотримується дистанції, більшість людей без масок.

Люди чекали черги, аби перетнути кордон, цілу ніч.

За словами Івана з Любомльщини, який повернувся в Україну 27 березня вранці, на «Ягодині» багато митників працює без захисних масок, рукавичок, не кажучи вже про окуляри.

Нагадаємо, до кінця дня 27 березня Кабмін зупинить будь-який рух через кордон України з будь-якої сторони в зв'язку з поширенням коронавірусу.




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Теги: «Дорогуськ-Ягодин», повернення українців, черги
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