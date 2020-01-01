У МЗС пояснили, як допоможуть українцям за кордоном

Всі закордонні дипломатичні установи України розгорнуть програму "Захист" для допомоги українцям після закриття кордону 27 березня.Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.Згідно з повідомленням, посольства та генеральні консульства в усьому світі надаватимуть громадянам України, таку підтримку:- вирішуватимуть питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;- співпрацюватимуть з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;- інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;- інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони вашого здоров’я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);- опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих наших громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;- налагоджуватимуть зв’язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати."Залишайтесь на зв’язку з посольством або консульством у країні, де ви "застрягли". Повідомте дипломатам про те, якої саме допомоги ви потребуєте. Для полегшення комунікації посольства та консульства створять спеціальні спільноти та канали "Захист у (назва міста/країни)" у соціальних мережах і месенджерах, які працюють у країнах вашого перебування", - повідомили у МЗС.