Волинський священник розповів, як відбуваються похорони під час карантину

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ, благочинний Рожищенської округи, протоієрейрозповів, як відбувається чин похорону в умовах карантину та які є загальні обмеження щодо числа присутніх.Про це йдеться на сайті мерії.За словами отця Василя, поховання відбувається в день смерті людини. Нині скрізь дотримуються обмеження кількості людей на масових заходах до 10 осіб, і воно розповсюджується на похорон. Заупокійний молебень проходить не в будинку чи квартирі, де проживав покійний, а на вулиці.Присутнім під час заупокійної служби можуть бути тільки близькі люди (не більше 10 осіб), які мають стояти поодаль один від одного на відстані 1,5-2 метри. Після відспівування труну закривають та везуть на кладовище, де священник запечатує гріб. Цілувати померлого не можна.Отець Василь закликає виконувати всі законні розпорядження та карантинні обмеження. У такій ситуації, коли є загроза розповсюдження вірусу, повинна бути віра і відповідальність, переконаний він.«Як віряни, ми сподіваємося на молитву і Бога. Як відповідальні громадяни, повинні дотримуватися самоізоляції та правил карантину», - додав священник.Тіла померлих ховатимуть у мішках, обробивши попередньо хлором. При цьому, помістивши в мішок, тіло померлої людини все ж дозволять покласти й в труну. Єдине, що труна потім має бути щільно закритою.Прощання з померлими будуть достатньо малолюдними. Допускається 1 людина в приміщенні на 10 квадратних метрів. Відстань між присутніми має бути не менше 1,5 метра.Заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ архієпископкаже, що існує можливість «відспівати» померлого заочно.«Церква має практику звершення заочного похорону. Звершується молитвослів’я за тим послідуванням, яке є в звичайному похованні, але не біля тіла», – пояснює архієпископ.Похорон може пройти без близьких лише у тому випадку, якщо вони перебувають в самоізоляції.