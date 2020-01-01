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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Instagram та TikTok з’явилися акаунти «Коронавірус інфо»

В Instagram та TikTok з’явилися акаунти «Коронавірус інфо»
Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти “Коронавірус_інфо” (@coronainfoua). Там уже запустили челендж #мийруки.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Відзначають, акаунти авторизовані МОЗ України.

Наразі близько 15% усіх хворих на COVID-19 в Україні – люди віком від 11 до 30 років. Це свідчить про те, що частина молоді не дослухається до рекомендацій МОЗ України щодо запобіжних заходів від інфікування коронавірусом. Водночас, за результатами опитування проекту U-Report від ЮНІСЕФ, близько чверті молоді не знає чіткого алгоритму дій при появі симптомів, характерних для коронавірусної інфекції.

Тому МОЗ закликає українців бути відповідальними, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, регулярно мити руки з милом, а при появі перших симптомів респіраторних захворювань одразу телефонувати сімейному лікарю.

"Підписуйтесь на акаунти “Коронавірус_інфо” у TikTok та Instagram та долучайтесь до челенджу #мийруки. Записуйте власні відео та закликайте знайомих піклуватися про своє здоров’я. Ці прості процедури мають стати головним трендом весни", - зазначили у відомстві.

Підписати на акаунт у TikTok можна за цим посиланням, в Instagram - тут.

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Теги: МОЗ України, акаунт, коронавірус, челендж
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