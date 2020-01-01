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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чи братимуть гроші за лікування хворих на коронавірус волинян

Чи братимуть гроші за лікування хворих на коронавірус волинян
Розповіли, чи доведеться платити гроші за лікування волинянам, інфікованим COVID-19.

Про це йшлося у середу, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що з пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не братимуть коштів за лікування.

«Після епідемії держава порахує всі затрачені ресурси. Вважаю, недоцільне запитання про те, скільки коштує життя людини, бо воно є безцінним», – сказала посадовиця.

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Теги: коронавірус, Волинь, Україна, лікування
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