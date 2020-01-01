Визначили перелік посад медиків, яким доплачуватимуть за боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 18:28
Вже за березень медичні працівники України, які лікують пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:
- екстрений медичний технік;
- лікар-пульмонолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-патологоанатом;
- лікар-епідеміолог;
- лікар-лаборант;
- лікар-анестезіолог;
- лікар-радіолог;
- лікар-бактеріолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-вірусолог;
- лікар загальної практики - сімейний лікар;
- лікар-терапевт;
- лікар-педіатр;
- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
- сестра медична;
- молодша медична сестра (всіх найменувань);
- реєстратор медичний;
- сестра-господиня;
- водій.
Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:
- екстрений медичний технік;
- лікар-пульмонолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-патологоанатом;
- лікар-епідеміолог;
- лікар-лаборант;
- лікар-анестезіолог;
- лікар-радіолог;
- лікар-бактеріолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-вірусолог;
- лікар загальної практики - сімейний лікар;
- лікар-терапевт;
- лікар-педіатр;
- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
- сестра медична;
- молодша медична сестра (всіх найменувань);
- реєстратор медичний;
- сестра-господиня;
- водій.
Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.
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