Визначили перелік посад медиків, яким доплачуватимуть за боротьбу з коронавірусом





Про це



Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

- екстрений медичний технік;

- лікар-пульмонолог;

- лікар-інфекціоніст;

- лікар-патологоанатом;

- лікар-епідеміолог;

- лікар-лаборант;

- лікар-анестезіолог;

- лікар-радіолог;

- лікар-бактеріолог;

- лікар-рентгенолог;

- лікар-вірусолог;

- лікар загальної практики - сімейний лікар;

- лікар-терапевт;

- лікар-педіатр;

- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;

- сестра медична;

- молодша медична сестра (всіх найменувань);

- реєстратор медичний;

- сестра-господиня;

- водій.



Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже за березень медичні працівники України, які лікують пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:- екстрений медичний технік;- лікар-пульмонолог;- лікар-інфекціоніст;- лікар-патологоанатом;- лікар-епідеміолог;- лікар-лаборант;- лікар-анестезіолог;- лікар-радіолог;- лікар-бактеріолог;- лікар-рентгенолог;- лікар-вірусолог;- лікар загальної практики - сімейний лікар;- лікар-терапевт;- лікар-педіатр;- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;- сестра медична;- молодша медична сестра (всіх найменувань);- реєстратор медичний;- сестра-господиня;- водій.Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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