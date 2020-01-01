вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні 2203 людини захворіли на коронавірус, 69 – померли

В Україні 2203 людини захворіли на коронавірус, 69 – померли
В Україні зафіксували 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує МОЗ України.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 119 випадків;
Волинська область — 41 випадок;
Дніпропетровська область — 52 випадки;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 41 випадок;
Закарпатська область — 56 випадків;
Запорізька область — 54 випадки;
Івано-Франківська область — 254 випадки;
Кіровоградська область — 82 випадки;
м. Київ — 348 випадків;
Київська область — 140 випадків;
Львівська область — 82 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 46 випадків;
Полтавська область — 20 випадків;
Рівненська область — 85 випадків;
Сумська область — 63 випадки;
Тернопільська область — 196 випадків;
Харківська область — 6 випадків;
Херсонська область — 27 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 366 випадків;
Черкаська область — 86 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, стан, хворі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 09:41
У МЗС повідомили, скільки українців захворіло на COVID-19 за кордоном
09 квітень, 21:15
Луцька лікарка відповіла на найбільш поширені запитання про аналізи на COVID-19
09 квітень, 19:02
На Львівщині від коронавірусу померло подружжя
09 квітень, 17:42
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 09:41
В Україні 2203 людини захворіли на коронавірус, 69 – померли
Сьогодні, 09:38
Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*
Сьогодні, 09:35
В Україні почали тестувати на коронавірус вдома: як це відбувається. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
Постріл у дівчину на балконі у Луцьку: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян
31 березень, 13:41
Розповіли про стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на штучній вентиляції легень Розповіли про стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на штучній вентиляції легень
07 квітень, 16:10
На Волині уже 20 медпрацівників захворіли на коронавірус На Волині уже 20 медпрацівників захворіли на коронавірус
07 квітень, 13:53
У Черкасах з лікарні втекли двоє хворих на Covid-19 У Черкасах з лікарні втекли двоє хворих на Covid-19
07 квітень, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 09:41
 0
В Україні 2203 людини захворіли на коронавірус, 69 – померли
Сьогодні, 09:38
 0
Програма LITE-розтермінування від «Єврохолдінг» – надійний захист інвестицій*
Сьогодні, 09:35
 0
В Україні почали тестувати на коронавірус вдома: як це відбувається. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
 0
Постріл у дівчину на балконі у Луцьку: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8