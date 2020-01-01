В Україні 2203 людини захворіли на коронавірус, 69 – померли

В Україні зафіксували 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує МОЗ України.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 119 випадків;Волинська область — 41 випадок;Дніпропетровська область — 52 випадки;Донецька область — 11 випадків;Житомирська область — 41 випадок;Закарпатська область — 56 випадків;Запорізька область — 54 випадки;Івано-Франківська область — 254 випадки;Кіровоградська область — 82 випадки;м. Київ — 348 випадків;Київська область — 140 випадків;Львівська область — 82 випадки;Луганська область — 3 випадки;Миколаївська область — 0 випадків;Одеська область — 46 випадків;Полтавська область — 20 випадків;Рівненська область — 85 випадків;Сумська область — 63 випадки;Тернопільська область — 196 випадків;Харківська область — 6 випадків;Херсонська область — 27 випадків;Хмельницька область — 16 випадків;Чернівецька область — 366 випадків;Черкаська область — 86 випадків;Чернігівська область — 9 випадків.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.