Як дбати про тварин у період карантину: ТОП-5 порад від ветеринара луцької військової частини

Тварини не хворіють на COVID-19. Однак можуть переносити небезпечні бактерії на своїх лапах та шерсті.Тому в умовах карантину і собаки, і коти потребують особливого догляду. Як ніхто інший знають про це кінологи військової частини 1141 Нацгвардії України, адже разом зі службовими собаками їх щодня залучають до виконання завдань служби, йдеться на сторінці військової частина 1141 Національної гвардії України.Після того, як собаки повертаються у військову частину, на них чекає ряд процедур, які уже стали звичними і не викликають заперечень з боку чотирилапих.«Перш за все, службові собаки проходять через дезінфекційний килимок. Після того у приміщенні для миття службових собак тваринам, що залучалися до служби, дезінфикуючим розчином миємо лапи та знезаражуємо шерсть. Також щодня ми обробляємо вольєри спеціальним дизрозчином. І звісно, для підсилення імунітету усі наші собаки отримали комплекс вітамінів та мінералів», - розповів фельдшер (ветеринарний) військової частини 1141Аби вберегти себе та оточення від хвороб, гвардійський ветеринар радить громадянам, які мають домашніх улюбленців, теж дотримуватися кількох елементарних правил.ТОП-5 порад догляду за тваринами в умовах карантину:- вигулювати собак у малолюдних місцях, під час прогулянок уникати контакту з іншими власниками собак;- після прогулянки промити лапи тварини проточною водою зі звичайним господарським милом;- обробити лапи та шерсть оцтовим розчином (пропорція - 1 столова ложка оцту на 100 грам води);- лежаки для тварин регулярно прати та провітрювати на сонці;- збагатити харчування домашніх тварин вітамінами та мінералами.