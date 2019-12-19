Вперше у США оголосили режим стихійного лиха на всій території

Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха одразу у 50 штатах - це вперше, коли подібний режим оголошують на всій території.



Про це повідомляє



Зазначається, що це вирішили зробити через досить суттєве зростання кількості хворих на коронавірус, а також збільшення летальних випадків.



Губернатор Вайомінга Марк Гордон зазначив, що такий режим дасть змогу підготуватися краще і мобілізувати ресурси до того часу, коли вони знадобляться.



Наразі Трамп вже підписав відповідну декларацію, як і кожен окремий штат.



Тепер вона дозволить надати федеральне фінансування місцевим компаніям і органам влади, а також деяким некомерційним організаціям.



Крім цього, штати зможуть координувати свої дії з федеральними ресурсами, такими як Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та Інженерний корпус армії.



Як повідомлялося раніше, президент Дональд Трамп заявляв, що США начебто випереджають графік у боротьбі з коронавірусом.

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