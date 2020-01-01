Владика Михаїл розповів, чи можна освятити паску вдома. ВІДЕО

Михаїл пояснив, чи можна окропити свяченою водою великодній кошик вдома.



Про це він повідомив у програмі "Тема дня" на телеканалі



Зокрема, він наголосив, найголовніше - це та віра, яку вкладає людина при освяченні пасок.



"Можна перехреститися і з'їсти паску, не освячуючи. Головне - що ти вкладаєш в це значення. Тому тут хто хоче, то може їсти неосвячену паску, якщо для нього це свято. Але є визначена традиція, за якою освячення має відбуватися священнослужителем. Великодній кошик несуть в храм як жертву, як дар і подяку Богу за ті дари, які вони є. Тобто тут не питання, хто освячує, а питання, чому ти прийшов до храму", - розповів владика Михаїл.



Проте він зауважив, якщо людина не має такої можливості, то вона може в домашніх умовах поступити так, як вважає за потрібне.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький та Волинськийпояснив, чи можна окропити свяченою водою великодній кошик вдома.Про це він повідомив у програмі "Тема дня" на телеканалі "UA:Волинь". Зокрема, він наголосив, найголовніше - це та віра, яку вкладає людина при освяченні пасок."Можна перехреститися і з'їсти паску, не освячуючи. Головне - що ти вкладаєш в це значення. Тому тут хто хоче, то може їсти неосвячену паску, якщо для нього це свято. Але є визначена традиція, за якою освячення має відбуватися священнослужителем. Великодній кошик несуть в храм як жертву, як дар і подяку Богу за ті дари, які вони є. Тобто тут не питання, хто освячує, а питання, чому ти прийшов до храму", - розповів владика Михаїл.Проте він зауважив, якщо людина не має такої можливості, то вона може в домашніх умовах поступити так, як вважає за потрібне.

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