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Владика Михаїл розповів, чи можна освятити паску вдома. ВІДЕО

Владика Михаїл розповів, чи можна освятити паску вдома. ВІДЕО
Митрополит Луцький та Волинський Михаїл пояснив, чи можна окропити свяченою водою великодній кошик вдома.

Про це він повідомив у програмі "Тема дня" на телеканалі "UA:Волинь".

Зокрема, він наголосив, найголовніше - це та віра, яку вкладає людина при освяченні пасок.

"Можна перехреститися і з'їсти паску, не освячуючи. Головне - що ти вкладаєш в це значення. Тому тут хто хоче, то може їсти неосвячену паску, якщо для нього це свято. Але є визначена традиція, за якою освячення має відбуватися священнослужителем. Великодній кошик несуть в храм як жертву, як дар і подяку Богу за ті дари, які вони є. Тобто тут не питання, хто освячує, а питання, чому ти прийшов до храму", - розповів владика Михаїл.

Проте він зауважив, якщо людина не має такої можливості, то вона може в домашніх умовах поступити так, як вважає за потрібне.




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Теги: освячення паски, владика Михаїл, карантин
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Коментарі 2
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Традиції-це добре,але для чого порушувати карантин?Можна провести службу онлайн і всі зрозуміють.
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Заряджена проти зараження!
І можна буде нею лікувати всі хвороби.
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