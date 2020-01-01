Владика Михаїл розповів, чи можна освятити паску вдома. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Митрополит Луцький та Волинський Михаїл пояснив, чи можна окропити свяченою водою великодній кошик вдома.
Про це він повідомив у програмі "Тема дня" на телеканалі "UA:Волинь".
Зокрема, він наголосив, найголовніше - це та віра, яку вкладає людина при освяченні пасок.
"Можна перехреститися і з'їсти паску, не освячуючи. Головне - що ти вкладаєш в це значення. Тому тут хто хоче, то може їсти неосвячену паску, якщо для нього це свято. Але є визначена традиція, за якою освячення має відбуватися священнослужителем. Великодній кошик несуть в храм як жертву, як дар і подяку Богу за ті дари, які вони є. Тобто тут не питання, хто освячує, а питання, чому ти прийшов до храму", - розповів владика Михаїл.
Проте він зауважив, якщо людина не має такої можливості, то вона може в домашніх умовах поступити так, як вважає за потрібне.
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Про це він повідомив у програмі "Тема дня" на телеканалі "UA:Волинь".
Зокрема, він наголосив, найголовніше - це та віра, яку вкладає людина при освяченні пасок.
"Можна перехреститися і з'їсти паску, не освячуючи. Головне - що ти вкладаєш в це значення. Тому тут хто хоче, то може їсти неосвячену паску, якщо для нього це свято. Але є визначена традиція, за якою освячення має відбуватися священнослужителем. Великодній кошик несуть в храм як жертву, як дар і подяку Богу за ті дари, які вони є. Тобто тут не питання, хто освячує, а питання, чому ти прийшов до храму", - розповів владика Михаїл.
Проте він зауважив, якщо людина не має такої можливості, то вона може в домашніх умовах поступити так, як вважає за потрібне.
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