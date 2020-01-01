На коронавірус захворів священник з Волині
Сьогодні, 15:19
У священника з села Смідин Старовижівського району виявили коронавірус.
Інформацію підтвердили 12 каналу у Смідинській об’єднаній територіальній громаді.
Нагадаємо, станом на 15 квітня у Старовижівському районі зафіксували вже 17 лабораторно підтверджених випадків хвороби. Один із них - летальний. Зокрема, 3 квітня помер водій “швидкої”, в якого попередньо діагностували коронавірус. Пізніше стало відомо, що у членів його родини – дружини, доньки та онуки – теж виявили COVID-19. Окрім того, захворіли дві санітарки, які працювали із загиблим водієм.
Загалом на Волині зафіксували 100 лабораторно підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, 20 з них - за минулу добу.
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Інформацію підтвердили 12 каналу у Смідинській об’єднаній територіальній громаді.
Нагадаємо, станом на 15 квітня у Старовижівському районі зафіксували вже 17 лабораторно підтверджених випадків хвороби. Один із них - летальний. Зокрема, 3 квітня помер водій “швидкої”, в якого попередньо діагностували коронавірус. Пізніше стало відомо, що у членів його родини – дружини, доньки та онуки – теж виявили COVID-19. Окрім того, захворіли дві санітарки, які працювали із загиблим водієм.
Загалом на Волині зафіксували 100 лабораторно підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, 20 з них - за минулу добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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