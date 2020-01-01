вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На коронавірус захворів священник з Волині

На коронавірус захворів священник з Волині
У священника з села Смідин Старовижівського району виявили коронавірус.

Інформацію підтвердили 12 каналу у Смідинській об’єднаній територіальній громаді.

Нагадаємо, станом на 15 квітня у Старовижівському районі зафіксували вже 17 лабораторно підтверджених випадків хвороби. Один із них - летальний. Зокрема, 3 квітня помер водій “швидкої”, в якого попередньо діагностували коронавірус. Пізніше стало відомо, що у членів його родини – дружини, доньки та онуки – теж виявили COVID-19. Окрім того, захворіли дві санітарки, які працювали із загиблим водієм.

Загалом на Волині зафіксували 100 лабораторно підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, 20 з них - за минулу добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, священник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинські медики ще не отримали доплат за роботу з хворими на коронавірус
Сьогодні, 15:45
У жінки з Володимира-Волинського виявили вірус COVID-19
Сьогодні, 15:16
Коронавірусом заразився ще один нардеп
Сьогодні, 15:05
«Антикорона денс»: луцькі медики записали відео кумедного танцю
Сьогодні, 14:40
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чому їх відпустили додому?»: Шкітер нарікає на вибіркове ставлення до протестувальників на «Ягодині»
Сьогодні, 15:34
У Ковельському районі горіли торфовища. ФОТО
Сьогодні, 15:30
На коронавірус захворів священник з Волині
Сьогодні, 15:19
У жінки з Володимира-Волинського виявили вірус COVID-19
Сьогодні, 15:16
Коронавірусом заразився ще один нардеп
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19 Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
Сьогодні, 11:32
На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Сьогодні, 11:12
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 15 квітня Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 15 квітня
Сьогодні, 10:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські медики ще не отримали доплат за роботу з хворими на коронавірус
Сьогодні, 15:45
 0
«Чому їх відпустили додому?»: Шкітер нарікає на вибіркове ставлення до протестувальників на «Ягодині»
Сьогодні, 15:34
 0
У Ковельському районі горіли торфовища. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
На коронавірус захворів священник з Волині
Сьогодні, 15:19
 0
У жінки з Володимира-Волинського виявили вірус COVID-19
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8