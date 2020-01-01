Від коронавірусу в Івано-Франківську померла лікарка-педіатр





Про це на брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук, - пише



За його словами лікарка померла ще 9 квітня. Лабораторно діагноз COVID-19 підтвердився лише 16 квітня.



Також Савчук зазначив, що інших випадків інфікування у поліклініці не зафіксовано. Загалом в Івано-Франківській області коронавірус виявили у 84 медиків.



Нагадаємо, що в Україніна COVID-19

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