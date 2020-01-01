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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від коронавірусу в Івано-Франківську померла лікарка-педіатр

Від коронавірусу в Івано-Франківську померла лікарка-педіатр
В Івано-Франківську від нового типу коронавірусу померла 74-річна лікарка-педіатр міської дитячої поліклініки.

Про це на брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук, - пише ТСН.

За його словами лікарка померла ще 9 квітня. Лабораторно діагноз COVID-19 підтвердився лише 16 квітня.

Також Савчук зазначив, що інших випадків інфікування у поліклініці не зафіксовано. Загалом в Івано-Франківській області коронавірус виявили у 84 медиків.

Нагадаємо, що в Україніна COVID-19 захворіло 788 медиків.

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Теги: коронавірус, смерть, лікарка
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