Новий антирекорд: в Україні за добу – 501 новий випадок коронавірусу





Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.



Усього в Україні дослідили 47 096 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.



Протягом 16 квітня отримали 501 повідомлення про нові підтверджені випадки.



Загалом випадки підтверджені:



Вінницька обл. — 296 випадків (17 одужали);

Волинська обл. — 122 випадки (11 одужали);

Дніпропетровська обл. — 89 випадків (9 одужали);

Донецька обл. — 12 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. — 177 випадки (1 одужав);

Закарпатська обл. — 150 випадків (12 одужали);

Запорізька обл. — 118 випадків (12 одужали);

Івано-Франківська область — 427 випадків (27 одужали);

м. Київ — 705 випадків (30 одужали);

Київська обл. — 253 випадки (16 одужали);

Кіровоградська обл. — 218 випадків (6 одужали);

Львівська обл. — 203 випадків (11 одужали);

Луганська обл. — 9 випадків;

Миколаївська обл. — 22 випадки;

Одеська обл. — 93 випадки;

Полтавська обл. — 41 випадок (4 одужали);

Рівненська обл. — 240 випадків (8 одужали);

Сумська обл. — 81 випадок (6 одужали);

Тернопільська обл. — 353 випадки (25 одужали);

Харківська обл. — 56 випадків (2 одужали);

Херсонська обл. — 51 випадок (5 одужали);

Хмельницька обл. — 38 випадків (3 одужали);

Черкаська обл. — 137 випадків (7 одужали);

Чернівецька обл. — 759 випадків (25 одужав);

Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).



На амбулаторному лікуванні 3 051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 611 осіб, з них 73 дитини.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 125 людей, з них 66 чоловіків та 59 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).



Загалом 246 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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