«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО
Сьогодні, 10:38
Третина інфікованих коронавірусом на Волині — медики. Саме вони перебувають на передовій війни з епідемією.
Аби допомогти в цій боротьбі, народний депутат Степан Івахів та благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжують забезпечувати волинські лікарні необхідними засобами захисту, - пише 12 канал.
«Благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжує свою роботу в рамках боротьби з коронавірусом. Костюми – це те, чого найбільше нині не вистачає нашим лікарям, які, на жаль, перебувають у зоні найбільшого ризику. Саме задля захисту лікарів фонд продовжує свою роботу. Ми щиро вдячні за те, що роблять наші лікарі, за їхній героїзм, тому що сьогодні вони на передовій», – наголосив директор БФ «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
Нову партію одноразових костюмів передали для обласних клінічної та інфекційної лікарень, а також для Луцького військового гарнізонного шпиталю.
Костюми, зазначають медики, вже перевірені, адже такими комбінезонами користувалися раніше. Вони призначені для персоналу, який перебуває у близькому контакті з інфікованими.
«Цей костюм є зручним, повністю закритим. Основна його задача – щоб не було відкритих поверхонь тіла. Ці речі є вкрай необхідні, адже найкраще захищають лікарів. Заходить, наприклад, в реанімацію двоє лікарів, чотири медсестри і дві санітарочки. То, відповідно, тільки одна зміна на 4 години одягає такі костюми», – розповів директор КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександр Дудар.
Нагадаємо, що раніше багаторазові захисні комбінезони фонд «Патріоти Волині» також передав у районні медичні заклади.
«Як і планували минулого тижня, ми передали першу партію багаторазових захисних костюмів для Ковельської, Старовижівської, Ратнівської та Шацької районних лікарень», – поділився Павло Самолюк.
Народний депутат від Волині Степан Івахів запевнив, що допомога лікарям буде продовжуватися. Адже сьогодні питання захисту медиків є пріоритетним.
«Ми повинні просипатися і лягати спати, дякуючи нашим волинським медикам. Тому що в нас немає ні одного випадку (я впевнений, що і не буде), коли наші волинські медики відмовлялися виходити на свою роботу», – підкреслив народний депутат.
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Аби допомогти в цій боротьбі, народний депутат Степан Івахів та благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжують забезпечувати волинські лікарні необхідними засобами захисту, - пише 12 канал.
«Благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжує свою роботу в рамках боротьби з коронавірусом. Костюми – це те, чого найбільше нині не вистачає нашим лікарям, які, на жаль, перебувають у зоні найбільшого ризику. Саме задля захисту лікарів фонд продовжує свою роботу. Ми щиро вдячні за те, що роблять наші лікарі, за їхній героїзм, тому що сьогодні вони на передовій», – наголосив директор БФ «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
Нову партію одноразових костюмів передали для обласних клінічної та інфекційної лікарень, а також для Луцького військового гарнізонного шпиталю.
Костюми, зазначають медики, вже перевірені, адже такими комбінезонами користувалися раніше. Вони призначені для персоналу, який перебуває у близькому контакті з інфікованими.
«Цей костюм є зручним, повністю закритим. Основна його задача – щоб не було відкритих поверхонь тіла. Ці речі є вкрай необхідні, адже найкраще захищають лікарів. Заходить, наприклад, в реанімацію двоє лікарів, чотири медсестри і дві санітарочки. То, відповідно, тільки одна зміна на 4 години одягає такі костюми», – розповів директор КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександр Дудар.
Нагадаємо, що раніше багаторазові захисні комбінезони фонд «Патріоти Волині» також передав у районні медичні заклади.
«Як і планували минулого тижня, ми передали першу партію багаторазових захисних костюмів для Ковельської, Старовижівської, Ратнівської та Шацької районних лікарень», – поділився Павло Самолюк.
Народний депутат від Волині Степан Івахів запевнив, що допомога лікарям буде продовжуватися. Адже сьогодні питання захисту медиків є пріоритетним.
«Ми повинні просипатися і лягати спати, дякуючи нашим волинським медикам. Тому що в нас немає ні одного випадку (я впевнений, що і не буде), коли наші волинські медики відмовлялися виходити на свою роботу», – підкреслив народний депутат.
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