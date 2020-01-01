«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО





Аби допомогти в цій боротьбі, народний депутат Степан Івахів та благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжують забезпечувати волинські лікарні необхідними засобами захисту, - пише



«Благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжує свою роботу в рамках боротьби з коронавірусом. Костюми – це те, чого найбільше нині не вистачає нашим лікарям, які, на жаль, перебувають у зоні найбільшого ризику. Саме задля захисту лікарів фонд продовжує свою роботу. Ми щиро вдячні за те, що роблять наші лікарі, за їхній героїзм, тому що сьогодні вони на передовій», – наголосив директор БФ «Патріоти Волині» Павло Самолюк.



Нову партію одноразових костюмів передали для обласних клінічної та інфекційної лікарень, а також для Луцького військового гарнізонного шпиталю.



Костюми, зазначають медики, вже перевірені, адже такими комбінезонами користувалися раніше. Вони призначені для персоналу, який перебуває у близькому контакті з інфікованими.



«Цей костюм є зручним, повністю закритим. Основна його задача – щоб не було відкритих поверхонь тіла. Ці речі є вкрай необхідні, адже найкраще захищають лікарів. Заходить, наприклад, в реанімацію двоє лікарів, чотири медсестри і дві санітарочки. То, відповідно, тільки одна зміна на 4 години одягає такі костюми», – розповів директор КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександр Дудар.



Нагадаємо, що раніше багаторазові захисні комбінезони



«Як і планували минулого тижня, ми передали першу партію багаторазових захисних костюмів для Ковельської, Старовижівської, Ратнівської та Шацької районних лікарень», – поділився Павло Самолюк.



Народний депутат від Волині Степан Івахів запевнив, що допомога лікарям буде продовжуватися. Адже сьогодні питання захисту медиків є пріоритетним.



«Ми повинні просипатися і лягати спати, дякуючи нашим волинським медикам. Тому що в нас немає ні одного випадку (я впевнений, що і не буде), коли наші волинські медики відмовлялися виходити на свою роботу», – підкреслив народний депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третина інфікованих коронавірусом на Волині — медики. Саме вони перебувають на передовій війни з епідемією.Аби допомогти в цій боротьбі, народний депутатта благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжують забезпечувати волинські лікарні необхідними засобами захисту, - пише 12 канал «Благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжує свою роботу в рамках боротьби з коронавірусом. Костюми – це те, чого найбільше нині не вистачає нашим лікарям, які, на жаль, перебувають у зоні найбільшого ризику. Саме задля захисту лікарів фонд продовжує свою роботу. Ми щиро вдячні за те, що роблять наші лікарі, за їхній героїзм, тому що сьогодні вони на передовій», – наголосив директор БФ «Патріоти Волині»Нову партію одноразових костюмів передали для обласних клінічної та інфекційної лікарень, а також для Луцького військового гарнізонного шпиталю.Костюми, зазначають медики, вже перевірені, адже такими комбінезонами користувалися раніше. Вони призначені для персоналу, який перебуває у близькому контакті з інфікованими.«Цей костюм є зручним, повністю закритим. Основна його задача – щоб не було відкритих поверхонь тіла. Ці речі є вкрай необхідні, адже найкраще захищають лікарів. Заходить, наприклад, в реанімацію двоє лікарів, чотири медсестри і дві санітарочки. То, відповідно, тільки одна зміна на 4 години одягає такі костюми», – розповів директор КП «Волинська обласна клінічна лікарня»Нагадаємо, що раніше багаторазові захисні комбінезони фонд «Патріоти Волині» також передав у районні медичні заклади «Як і планували минулого тижня, ми передали першу партію багаторазових захисних костюмів для Ковельської, Старовижівської, Ратнівської та Шацької районних лікарень», – поділився Павло Самолюк.Народний депутат від Волині Степан Івахів запевнив, що допомога лікарям буде продовжуватися. Адже сьогодні питання захисту медиків є пріоритетним.«Ми повинні просипатися і лягати спати, дякуючи нашим волинським медикам. Тому що в нас немає ні одного випадку (я впевнений, що і не буде), коли наші волинські медики відмовлялися виходити на свою роботу», – підкреслив народний депутат.

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