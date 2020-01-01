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«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО

«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО
Третина інфікованих коронавірусом на Волині — медики. Саме вони перебувають на передовій війни з епідемією.

Аби допомогти в цій боротьбі, народний депутат Степан Івахів та благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжують забезпечувати волинські лікарні необхідними засобами захисту, - пише 12 канал.

«Благодійний фонд «Патріоти Волині» продовжує свою роботу в рамках боротьби з коронавірусом. Костюми – це те, чого найбільше нині не вистачає нашим лікарям, які, на жаль, перебувають у зоні найбільшого ризику. Саме задля захисту лікарів фонд продовжує свою роботу. Ми щиро вдячні за те, що роблять наші лікарі, за їхній героїзм, тому що сьогодні вони на передовій», – наголосив директор БФ «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО
«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО

Нову партію одноразових костюмів передали для обласних клінічної та інфекційної лікарень, а також для Луцького військового гарнізонного шпиталю.
«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО

Костюми, зазначають медики, вже перевірені, адже такими комбінезонами користувалися раніше. Вони призначені для персоналу, який перебуває у близькому контакті з інфікованими.

«Цей костюм є зручним, повністю закритим. Основна його задача – щоб не було відкритих поверхонь тіла. Ці речі є вкрай необхідні, адже найкраще захищають лікарів. Заходить, наприклад, в реанімацію двоє лікарів, чотири медсестри і дві санітарочки. То, відповідно, тільки одна зміна на 4 години одягає такі костюми», – розповів директор КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександр Дудар.
«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО

Нагадаємо, що раніше багаторазові захисні комбінезони фонд «Патріоти Волині» також передав у районні медичні заклади.

«Як і планували минулого тижня, ми передали першу партію багаторазових захисних костюмів для Ковельської, Старовижівської, Ратнівської та Шацької районних лікарень», – поділився Павло Самолюк.

Народний депутат від Волині Степан Івахів запевнив, що допомога лікарям буде продовжуватися. Адже сьогодні питання захисту медиків є пріоритетним.

«Ми повинні просипатися і лягати спати, дякуючи нашим волинським медикам. Тому що в нас немає ні одного випадку (я впевнений, що і не буде), коли наші волинські медики відмовлялися виходити на свою роботу», – підкреслив народний депутат.

«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО
«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО
«Ці речі вкрай необхідні», – Олександр Дудар про захисні костюми від БФ «Патріоти Волині». ФОТО

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Теги: Степан Івахів, благодійний фонд, допомога, медики
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