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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській психлікарні коронавірусну інфекцію виявили у 14 людей

У волинській психлікарні коронавірусну інфекцію виявили у 14 людей
У КП «Волинська обласна психіатрична лікарня» коронавірусну інфекцію виявили у 14 людей – дев’яти медиків і п’яти пацієнтів.

Результати ПЛР-тестів отримали сьогодні зранку, 6 травня, - пишуть Волинські Новини.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньРost у пресслужбі Волинської ОДА, факт захворювання підтвердила головний санітарний лікар області Наталія Янко.

Учора, 5 травня, зразки для проведення лабораторного дослідження на виявлення коронавірусу взяли в 39 осіб – і в персоналу, і в пацієнтів. А вже сьогодні зранку отримали результати ПЛР-тестів на COVID-19 – 14 виявилися позитивними.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що від коронавірусу в психлікарні померла волинянка. Із нею контактували близько 50 людей, як пацієнти відділення, куди її госпіталізували, так і медичні працівники.

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Теги: коронавірус, Волинь, психлікарня
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