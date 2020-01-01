У волинській психлікарні коронавірусну інфекцію виявили у 14 людей
Сьогодні, 14:45
У КП «Волинська обласна психіатрична лікарня» коронавірусну інфекцію виявили у 14 людей – дев’яти медиків і п’яти пацієнтів.
Результати ПЛР-тестів отримали сьогодні зранку, 6 травня, - пишуть Волинські Новини.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньРost у пресслужбі Волинської ОДА, факт захворювання підтвердила головний санітарний лікар області Наталія Янко.
Учора, 5 травня, зразки для проведення лабораторного дослідження на виявлення коронавірусу взяли в 39 осіб – і в персоналу, і в пацієнтів. А вже сьогодні зранку отримали результати ПЛР-тестів на COVID-19 – 14 виявилися позитивними.
Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що від коронавірусу в психлікарні померла волинянка. Із нею контактували близько 50 людей, як пацієнти відділення, куди її госпіталізували, так і медичні працівники.
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Результати ПЛР-тестів отримали сьогодні зранку, 6 травня, - пишуть Волинські Новини.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньРost у пресслужбі Волинської ОДА, факт захворювання підтвердила головний санітарний лікар області Наталія Янко.
Учора, 5 травня, зразки для проведення лабораторного дослідження на виявлення коронавірусу взяли в 39 осіб – і в персоналу, і в пацієнтів. А вже сьогодні зранку отримали результати ПЛР-тестів на COVID-19 – 14 виявилися позитивними.
Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що від коронавірусу в психлікарні померла волинянка. Із нею контактували близько 50 людей, як пацієнти відділення, куди її госпіталізували, так і медичні працівники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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