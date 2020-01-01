У волинській психлікарні коронавірусну інфекцію виявили у 14 людей





Результати ПЛР-тестів отримали сьогодні зранку, 6 травня, - пишуть



Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньРost у пресслужбі Волинської ОДА, факт захворювання підтвердила головний санітарний лікар області Наталія Янко.



Учора, 5 травня, зразки для проведення лабораторного дослідження на виявлення коронавірусу взяли в 39 осіб – і в персоналу, і в пацієнтів. А вже сьогодні зранку отримали результати ПЛР-тестів на COVID-19 – 14 виявилися позитивними.



Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що



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