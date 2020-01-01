«Через гробки і поминальні дні», – Тетяна Щербак про спалах коронавірусу на Ковельщині
Сьогодні, 13:23
За останню добу на Ковельщині зафіксували 17 випадків коронавірусу. В облдержадміністрації пов’язують це із відвідуванням кладовища людьми у поминальні дні.
Про це йшлося сьогодні, 8 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
«Це пояснюється тим, що були гробки і поминальні дні», - висловилася заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.
Вона зауважила, що 17 осіб, у яких виявили недугу за останню добу, не з однієї родини. Але це люди, які відвідували кладовище у поминальні дні.
Зауважимо, що загалом станом на 8 травня на Ковельщині зареєстрували 63 випадки хвороби, в тому числі – 1 летальний.
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Про це йшлося сьогодні, 8 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
«Це пояснюється тим, що були гробки і поминальні дні», - висловилася заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.
Вона зауважила, що 17 осіб, у яких виявили недугу за останню добу, не з однієї родини. Але це люди, які відвідували кладовище у поминальні дні.
Зауважимо, що загалом станом на 8 травня на Ковельщині зареєстрували 63 випадки хвороби, в тому числі – 1 летальний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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