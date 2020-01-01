«Через гробки і поминальні дні», – Тетяна Щербак про спалах коронавірусу на Ковельщині

За останню добу на КовельщиніВ облдержадміністрації пов’язують це із відвідуванням кладовища людьми у поминальні дні.Про це йшлося сьогодні, 8 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.«Це пояснюється тим, що були гробки і поминальні дні», - висловилася заступниця голови Волинської ОДАВона зауважила, що 17 осіб, у яких виявили недугу за останню добу, не з однієї родини. Але це люди, які відвідували кладовище у поминальні дні.Зауважимо, що загалом станом на 8 травня на Ковельщині зареєстрували 63 випадки хвороби,