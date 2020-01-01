У ВООЗ уже не впевнені, що коронавірус виник на ринку в Ухані
Сьогодні, 09:15
Всесвітня організація охорони здоров’я не знає, чи став ринок в китайському Ухані місцем виникнення COVID-19.
Фахівці припускають, що він міг лиш «посилити» дію недуги. Про це повідомляє Reuters, передає "УНІАН".
«Ринок зіграв свою роль – це зрозуміло. Але яку саме роль – ми не знаємо. Чи був він джерелом, чи просто посилив ситуацію, чи це було збігом, що певні випадки інфікування реєстрували у його межах», – відповів один з експертів організації, лікар Пітер Бен Ембарек.
Він додав, що незрозуміло, чи вірус принесли на ринок разом з убитими тваринами, або це був хтось із покупців чи постачальників.
У ВООЗ пояснили, що багато ринків, де продають диких тварин, повинні краще регулюватися законом і дотримуватися гігієнічних умов.
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Фахівці припускають, що він міг лиш «посилити» дію недуги. Про це повідомляє Reuters, передає "УНІАН".
«Ринок зіграв свою роль – це зрозуміло. Але яку саме роль – ми не знаємо. Чи був він джерелом, чи просто посилив ситуацію, чи це було збігом, що певні випадки інфікування реєстрували у його межах», – відповів один з експертів організації, лікар Пітер Бен Ембарек.
Він додав, що незрозуміло, чи вірус принесли на ринок разом з убитими тваринами, або це був хтось із покупців чи постачальників.
У ВООЗ пояснили, що багато ринків, де продають диких тварин, повинні краще регулюватися законом і дотримуватися гігієнічних умов.
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