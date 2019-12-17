У Луцьку хлопець, якого спіймали п'яним за кермом, намагався відкупитися





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Приблизно о 3 годині ночі бійці роти тактико-оперативного реагування (ТОР) помітили автомобіль ВАЗ-21063, котрий рухався на вулиці Львівській з порушеннями правил дорожнього руху.



Під час зупинки та перевірки документів у водія інспектори

виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, результат позитивний – 1.63 проміле.



Однак, з метою уникнення адміністративної відповідальності, хлопець попри попередження про кримінальну відповідальність, поклав на сидіння службового автомобіля грошові кошти в сумі 280 гривень.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. 21-річному жителю Луцького району загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом ночі у Луцькі патрульні виявили чотирьох водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння, один з яких пропонував неправомірну вигоду.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Приблизно о 3 годині ночі бійці роти тактико-оперативного реагування (ТОР) помітили автомобіль ВАЗ-21063, котрий рухався на вулиці Львівській з порушеннями правил дорожнього руху.Під час зупинки та перевірки документів у водія інспекторивиявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, результат позитивний – 1.63 проміле.Однак, з метою уникнення адміністративної відповідальності, хлопець попри попередження про кримінальну відповідальність, поклав на сидіння службового автомобіля грошові кошти в сумі 280 гривень.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. 21-річному жителю Луцького району загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

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