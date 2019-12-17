У Луцьку хлопець, якого спіймали п'яним за кермом, намагався відкупитися
Сьогодні, 16:00
Протягом ночі у Луцькі патрульні виявили чотирьох водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння, один з яких пропонував неправомірну вигоду.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Приблизно о 3 годині ночі бійці роти тактико-оперативного реагування (ТОР) помітили автомобіль ВАЗ-21063, котрий рухався на вулиці Львівській з порушеннями правил дорожнього руху.
Під час зупинки та перевірки документів у водія інспектори
виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, результат позитивний – 1.63 проміле.
Однак, з метою уникнення адміністративної відповідальності, хлопець попри попередження про кримінальну відповідальність, поклав на сидіння службового автомобіля грошові кошти в сумі 280 гривень.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. 21-річному жителю Луцького району загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Приблизно о 3 годині ночі бійці роти тактико-оперативного реагування (ТОР) помітили автомобіль ВАЗ-21063, котрий рухався на вулиці Львівській з порушеннями правил дорожнього руху.
Під час зупинки та перевірки документів у водія інспектори
виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, результат позитивний – 1.63 проміле.
Однак, з метою уникнення адміністративної відповідальності, хлопець попри попередження про кримінальну відповідальність, поклав на сидіння службового автомобіля грошові кошти в сумі 280 гривень.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. 21-річному жителю Луцького району загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лише двоє за столиком і 1,5 метра дистанції: як працюватимуть літні майданчики кафе та ресторанів у Луцьку
Сьогодні, 16:51
У Луцьку хлопець, якого спіймали п'яним за кермом, намагався відкупитися
Сьогодні, 16:00
У Луцьку відзначили день народження владики Михаїла. ФОТО
Сьогодні, 15:24
Волинським «швидким» дадуть 2300 літрів пального з регіонального матеріального резерву
Сьогодні, 14:55