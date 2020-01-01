Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків COVID-19, з них: в м.Луцьк (2), Луцький район (4), Маневицький район (4), м.Нововолинськ (1), Ковельський район (3).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Загалом станом на 10.00 12 травня в області зареєстрували 496 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 11 людей, на жаль, померли.Коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 126 випадки, в т.ч. 3 летальних;Луцький район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;Ковельський район – 84 випадки, в тому числі 1 летальний;м. Нововолинськ – 59 випадків, в т.ч. 3 летальних;Іваничівський район – 12 випадків;Ківерцівський район – 54 випадки, в т.ч. 1 летальний;Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 18 випадків;Маневицький район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;Волидимир-Волинський район – 13 випадків;Камінь-Каширський район – 7 випадків;Рожищенський район – 6 випадків;Локачинський район – 5 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Шацький район – 3 випадки;Ратнівський район – 1 випадок;Турійський район – 1 випадок.Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.Хворобу виявили у 122 медичних працівників (24,5% від усіх зареєстрованих випадків).