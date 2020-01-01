Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня
Сьогодні, 10:30
За останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків COVID-19, з них: в м.Луцьк (2), Луцький район (4), Маневицький район (4), м.Нововолинськ (1), Ковельський район (3).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 10.00 12 травня в області зареєстрували 496 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 11 людей, на жаль, померли.
Коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 126 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Луцький район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Ковельський район – 84 випадки, в тому числі 1 летальний;
м. Нововолинськ – 59 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Іваничівський район – 12 випадків;
Ківерцівський район – 54 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Маневицький район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
Камінь-Каширський район – 7 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Локачинський район – 5 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Шацький район – 3 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.
Хворобу виявили у 122 медичних працівників (24,5% від усіх зареєстрованих випадків).
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 10.00 12 травня в області зареєстрували 496 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 11 людей, на жаль, померли.
Коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 126 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Луцький район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Ковельський район – 84 випадки, в тому числі 1 летальний;
м. Нововолинськ – 59 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Іваничівський район – 12 випадків;
Ківерцівський район – 54 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Маневицький район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
Камінь-Каширський район – 7 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Локачинський район – 5 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Шацький район – 3 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.
Хворобу виявили у 122 медичних працівників (24,5% від усіх зареєстрованих випадків).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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