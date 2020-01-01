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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня
За останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків COVID-19, з них: в м.Луцьк (2), Луцький район (4), Маневицький район (4), м.Нововолинськ (1), Ковельський район (3).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Загалом станом на 10.00 12 травня в області зареєстрували 496 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 11 людей, на жаль, померли.

Коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 126 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Луцький район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Ковельський район – 84 випадки, в тому числі 1 летальний;
м. Нововолинськ – 59 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Іваничівський район – 12 випадків;
Ківерцівський район – 54 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Маневицький район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
Камінь-Каширський район – 7 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Локачинський район – 5 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Шацький район – 3 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.

Хворобу виявили у 122 медичних працівників (24,5% від усіх зареєстрованих випадків).

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, лібораторний центр
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