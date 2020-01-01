На Волині одужало двомісячне немовля, яке хворіло на коронавірус
Сьогодні, 10:30
За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили один новий випадок коронавірусної хвороби. Три людини одужали, серед них – двомісячна дитина.
Так, станом на 10.00 годину 13 травня у Нововолинську зареєстрували 60 випадків захворювань на Covid-19, які підтверджені лабораторно. Тридцять дві людини одужали, але три випадки летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
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За весь період захворіло 12 медпрацівників, з яких 10 вже одужали.
Серед усіх хворих на коронавірус жителів Нововолинська 10 лікуються в інфекційному відділенні лікарні, двоє людей перебувають у реанімації, двоє нововолинців – в обласній лікарні, а ще 11 отримують лікування амбулаторно.
Крім того, у Нововолинську лікуються стаціонарно 5 іногородніх громадян та одна людина з Іваничівського району – амбулаторно.
Всього у Нововолинську взято 557 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР, в т.числі за останню добу –19. За увесь період зроблено 150 швидких тестів.
Відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення.
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Так, станом на 10.00 годину 13 травня у Нововолинську зареєстрували 60 випадків захворювань на Covid-19, які підтверджені лабораторно. Тридцять дві людини одужали, але три випадки летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На коронавірус захворіло двомісячне немовля з Нововолинська
За весь період захворіло 12 медпрацівників, з яких 10 вже одужали.
Серед усіх хворих на коронавірус жителів Нововолинська 10 лікуються в інфекційному відділенні лікарні, двоє людей перебувають у реанімації, двоє нововолинців – в обласній лікарні, а ще 11 отримують лікування амбулаторно.
Крім того, у Нововолинську лікуються стаціонарно 5 іногородніх громадян та одна людина з Іваничівського району – амбулаторно.
Всього у Нововолинську взято 557 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР, в т.числі за останню добу –19. За увесь період зроблено 150 швидких тестів.
Відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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